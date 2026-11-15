 جيش تايوان يجري تدريبا على الطائرات المسيرة لتعزيز جاهزيته القتالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش تايوان يجري تدريبا على الطائرات المسيرة لتعزيز جاهزيته القتالية

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 2:08 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 2:08 م

من المقرر أن يجري الجيش التايواني تدريبا على الطائرات المسيرة يستمر أربعة أيام، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

وتم تمديد التدريب- الذي كان مقررا في بادئ الأمر لمدة يومين- لمحاكاة ظروف أرض المعركة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ليبرتي تايمز".

وسيتجاوز أيضا التدريب عملية الطائرة المسيرة الفردية الأساسية ليركز بدلا من ذلك على تكتيكات متقدمة، بما في ذلك اشتباكات ليلية وضربات منسقة، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وسيجرى التدريب في ساحة تدريب في منطقة نيجياو بمنطقة "بايخه" في مدينة تاينان.

وبالنسبة للضربات المنسقة، ستجري طائرة مسيرة عملية استطلاع جوي وستحدد هدفا، بينما ستحلق طائرة ثانية على ارتفاع منخفض لتنفيذ ضربة دقيقة. وسيختبر التدريب التنسيق والاتصالات بين الشركات المشغلة للطائرات المسيرة والملاحين.

وبالنسبة للعمليات الليلية، ستتحرك القوات وتشن هجماتها في ظل ظروف ضعف الرؤية باستخدام التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء ومعدات الرؤية الليلية فقط.

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