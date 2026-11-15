طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مجمعا لتكرير النفط والبتروكيماويات في نيجنيكامسك الروسية

أسفر هجوم بطائرات مسيرة عن إلحاق أضرار بمنشآت صناعية في مدينة نيجنيكامسك الروسية، صباح اليوم الأحد، وهي مركز رئيسي لتكرير النفط والبتروكيماويات يقع في عمق الأراضي الروسية، وتعرض لهجمات أوكرانية متكررة خلال العام الجاري.

وقال عمدة نيجنيكامسك، رادمير بيليايف، عبر تطبيق "تليجرام"، إنه لم يسقط قتلى جراء الهجوم، مشيرا إلى إجلاء سكان أحد المباني السكنية المتضررة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يحدد العمدة عدد المصابين أو أسماء المنشآت الصناعية التي لحقت بها أضرار.

ولم يتضح ما إذا كانت مصفاة "تانيكو" التابعة لشركة "تاتنفت" قد تعرضت للاستهداف، أو ما إذا كان الهجوم قد أثر على إنتاج الوقود.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن التحقق من صحتها، تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المنطقة المستهدفة.

وتقع مدينة نيجنيكامسك في جمهورية تتارستان الروسية، على بعد نحو 1500 كيلومتر (930 ميلا) شمال شرقي كييف، وتضم مصفاتي "تانيكو" و"تايف-إن كيه"، إلى جانب مجمع رئيسي للصناعات البتروكيماوية.

وأعلنت شركة "تاتنفت" أن مصفاة "تانيكو" تعالج أكثر من 17 مليون طن متري من النفط الخام سنويا.