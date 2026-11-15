«لسد ثغرة الأهلي» الاتحاد السكندري يرد على إمكانية إبرام صفقة تبادلية في يناير

رد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وسئل رئيس الاتحاد عن إمكانية الاستغناء عن مصطفى إبراهيم مدافع الفريق مقابل ضم ثنائي الأهلي أحمد عيد وهادي رياض، ليرد قائلا "لا يوجد أي مناقشات حاليا في هذا الاتحاد".

أضاف عبر قناة أون سبورت "بالتأكيد النادي الأهلي سيدرس احتياجاته، ولكن الوقت مبكر للغاية على انتقالات يناير، وهناك متغيرات عديدة قد تحدث".

وأشار "كان هناك مناقشات بين الوكلاء وأحد الأشخاص تحدث مع مصطفى إبراهيم قبل بداية الموسم، ولكن لم يرتق الأمر إلى مفاوضات رسمية".

واستطرد "طالما لا توجد مفاوضات رسمية، أعتبر الأمر وكأن لم يكن، مع التأكيد على أن علاقاتنا جيدة بالنادي الأهلي وكل الأندية".

وختم رئيس نادي الاتحاد تصريحاته في هذا الصدد "لا توجد مشكلة لدينا إذا احتاج الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أحد لاعبينا، ولكن بشرط توافر بديل مناسب لا يؤدي إلى نقص في الفريق، وقتها سنفكر في الأمر".

وتتزامن تصريحات رئيس نادي الاتحاد مع معاناة الأهلي من أزمة في خط دفاعه بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، وعدم حسم ملف تجديد التعاقد مع ياسر إبراهيم، الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويضطر الحسين عموتة المدير الفني للأهلي للاعتماد حاليا على كل من المغربي أشرف داري العائد بعد غياب طويل بسبب كثرة الإصابات العضلية إضافة إلى الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض، وكذلك ياسر إبراهيم على فترات متقطعة.