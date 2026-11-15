أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي تعيين المدرب الكولومبي أوسكار باريخا مديرًا فنيًا للفريق، بعقد يمتد لعدة سنوات، في خطوة يستهدف من خلالها النادي استعادة حضوره والمنافسة بقوة في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع باريخا بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر، عقب نهاية موسم 2026، الذي أخفق خلاله دي سي يونايتد في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي، ليقرر النادي الاستعانة بخبرات المدرب الكولومبي من أجل إعادة بناء الفريق وتحسين نتائجه.

ويمتلك باريخا خبرة كبيرة في منافسات الدوري الأمريكي، بعدما سبق له قيادة أندية كولورادو رابيدز ودالاس وأورلاندو سيتي، ونجح في ترك بصمة واضحة خلال تجاربه المختلفة، خاصة مع دالاس الذي قاده للتتويج بدرع المشجعين وكأس الولايات المتحدة المفتوحة عام 2016.

وحصل المدرب الكولومبي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الأمريكي خلال العام نفسه، تقديرًا للنتائج التي حققها مع دالاس، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع أورلاندو سيتي استمرت 6 مواسم، قاد خلالها الفريق إلى الأدوار الإقصائية في 6 مواسم متتالية.

كما توج باريخا مع أورلاندو سيتي بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، ليعزز سجله التدريبي في الكرة الأمريكية، قبل توليه المسؤولية الفنية لدي سي يونايتد، الذي يراهن على خبراته لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة.