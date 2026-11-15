مركز معلومات الوزراء يستعرض مقتنيات متحف رواد الفن ودوره في توثيق ذاكرة الإبداع المصري

- المشرف على إدارة التراث الشعبي: كل مقتنى في متحف رواد الفن يحمل حكاية ويوثق مرحلة من تاريخ الثقافة المصرية

- مقتنيات متحف رواد الفن تتيح قراءة أكثر من 150 عامًا من تاريخ المسرح والموسيقى والفنون الشعبية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من الفيديوهات ضمن سلسلة "متاحف مصر.. رحلة بين التاريخ"، سلطت الضوء على متحف الفن المصري لرموزه ورواده، المعروف بمتحف رواد الفن، بوصفه أحد المتاحف النوعية التي تحفظ الذاكرة الفنية والثقافية المصرية، من خلال مجموعة من المقتنيات والوثائق والصور والأزياء والأدوات المرتبطة بنحو 100 فنان ومبدع من رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على تاريخ الفنون المصرية وتطورها، وعلاقتها بالحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

استعرض الدكتور محمد أمين عبد الصمد، المشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، طبيعة المتحف ومقتنياته، موضحًا أنه يقوم على جمع العناصر المادية المرتبطة بالفنانين وتاريخ الفنون المصرية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ انطلاقًا من أن كل مقتنى يحمل حكاية وتاريخًا يعكسان الفترة الزمنية والبيئة الفنية والثقافية التي ارتبط بها.

وأشار إلى أن المتحف، الكائن في 9 شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك، يُعد من المتاحف النوعية المتميزة التي تسهم في إعادة قراءة التاريخ المصري من خلال فنونه وثقافته، إذ تتيح مقتنياته تتبع تطور الحياة الفنية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن، ورصد تفاعلها مع التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع المصري.

وأوضح أن المعروضات تضم مجموعة متنوعة من الأزياء التي ارتبطت بعروض الفرق المسرحية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، بجانب أزياء ومقتنيات خاصة بعدد من الفنانين، فضلًا عن الصور الفوتوغرافية التي توثق مراحل مهمة من تاريخ الفن المصري، وتكشف جوانب من الحياة المهنية والمؤسسية للفنانين والفرق الفنية في تلك الفترات.

ومن بين الوثائق المعروضة صور لعقود أُبرمت بين فرقة رمسيس والممثلين والعاملين بها، بما يعكس تطور أساليب الإدارة والعمل المؤسسي داخل الفرق المسرحية، ويساعد على فهم العوامل التي أسهمت في استمرار بعض الفرق وتراكم تأثيرها في تاريخ المسرح المصري.

كما يضم المتحف إعلانات العروض المسرحية والفنية التي كانت تُنشر في الصحف أو توزع على الجمهور، بما يتيح التعرف على طبيعة الأعمال المقدمة وأساليب الترويج لها والتواصل مع المتلقين في تلك المرحلة.

وتشمل المقتنيات، عددًا من المتعلقات الشخصية المرتبطة برموز الفن والثقافة المصرية، من بينها مقتنيات للأديب والمفكر توفيق الحكيم، وأخرى للفنان سيد درويش، تشمل عوده وصورة من قسيمة زواجه والجواب الذي تقدم به للالتحاق بالدراسة في المعهد الديني، بجانب مقتنيات للموسيقار داود حسني، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف على جوانب من الحياة الشخصية والمهنية لهؤلاء الرواد، إلى جانب إسهاماتهم الفنية.

ويضم المتحف كذلك نصوصًا مسرحية مكتوبة بخط اليد، تتيح للزائر الاطلاع على أساليب الكتابة المسرحية في مراحل زمنية مختلفة، وتتبع تطور تقنياتها وموضوعاتها، فضلًا عن القيمة التاريخية والفنية للنصوص التي تحمل خطوط أيدي عدد من أعلام المسرح المصري.

كما يعرض صورًا فوتوغرافية لخريجي الدفعات الأولى من معهد التمثيل، الذي أُنشئ عام 1930، ثم أُغلق وأُعيد افتتاحه عام 1934، بما يوثق تطور المؤسسات التعليمية المعنية بدراسة الفنون والتمثيل، وصولًا إلى مرحلة إنشاء أكاديمية الفنون.

مساحات العرض المسرحي في مصر

وفي جانب آخر، تبرز الماكيتات المعمارية المعروضة بالمتحف تطور أشكال ومساحات العرض المسرحي في مصر، ومن بينها ماكيت مقهى "نزهة النفوس"، الذي يعكس نمطًا من أنماط تقديم العروض في بدايات القرن العشرين، حين كانت بعض العروض تُقام في المقاهي والكازينوهات، قبل أن تتطور مساحات العرض وأشكاله، ومن بينها المسارح التي شهدتها منطقة روض الفرج وكازينو بديعة، الذي استضاف عددًا من الفنانين والموسيقيين والأعمال الفنية المهمة.

كما يضم المتحف ماكيت المسرح القومي، الذي ارتبط تاريخيًا بالفرقة القومية، وشهد مراحل من التطوير والتجديد، من بينها تجديده في إطار المشروع النهضوي الذي تبناه طلعت حرب، بهدف إتاحة العروض المسرحية للجمهور وتعزيز دور الفن في المجتمع.

وتبرز على أحد أطر المسرح عبارة "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، بما يعكس جانبًا من الرؤية الثقافية التي ارتبطت بدور المسرح ورسالة الفن.

ومن أبرز المعروضات أيضًا ماكيت دار الأوبرا الخديوية القديمة، الذي يحتفظ بصورة مصغرة للصرح الثقافي الذي شهد جانبًا مهمًا من تاريخ الحياة الفنية في مصر، بعد احتراق مبنى الأوبرا الأصلي، ليصبح الماكيت شاهدًا ماديًا على طرازها المعماري وهيئتها التاريخية، ويسهم في تعريف الأجيال الجديدة بهذا المعلم الذي ارتبط بتاريخ النهضة الفنية والثقافية المصرية.

ولا تقتصر مقتنيات المتحف على المسرح والموسيقى بالمعنى الضيق، بل تمتد إلى الأدب والنقد المسرحي وفنون الرقص الشعبي، من خلال أزياء تعبر عن ثقافات المناطق المختلفة والرقصات المرتبطة بها، بما يبرز التنوع الثقافي المصري باعتباره أحد مكونات الهوية الوطنية. كما تشمل المعروضات وثائق ونصوصًا مرتبطة بمؤتمرات الموسيقى والفنون التي عُقدت على مدار القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، بما يتيح قراءة تطور النقاشات الفكرية والفنية حول الثقافة والإبداع في مصر.

ويأتي المتحف ضمن المؤسسات المعنية بحفظ التراث الفني المصري وتوثيق ملامحه المادية والإنسانية، وقد افتُتح عام 2023 برعاية رئاسة الجمهورية وإشراف وزارة الثقافة، ليضم مقتنيات أصلية لنحو 100 فنان ومبدع أسهموا في تشكيل الوجدان المصري والعربي، من أزياء وتسجيلات نادرة وعقود وصور فوتوغرافية ووثائق شخصية وفنية.

وتتجاوز أهمية هذه المقتنيات قيمتها التاريخية باعتبارها أشياء محفوظة داخل متحف؛ إذ تمثل شواهد مادية تساعد على إعادة بناء مراحل من تاريخ المجتمع المصري، وفهم تطور مؤسساته الفنية وأساليب إنتاجه الإبداعي، والتعرف على الجوانب الإنسانية والمهنية لرموزه ورواده.

كما تؤكد أهمية صون التراث الفني وإتاحته للأجيال الجديدة، بما يعزز الوعي بقيمة الفن بوصفه أداة للتنوير والتعبير عن الهوية وبناء الشخصية الإنسانية.