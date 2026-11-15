تحدث السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، عن إهدائه لجائزة « الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي كُرّم بها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج خيري بشارة، بعد زوجته وعائلته.

وقال في تصريحات لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت، إن بشارة، يُعتبر من صناع التريند في السينما بفيلم «كابوريا» الذي عُرض 1990، وأنهما اجتمعا في 5 أعمال هي « آيس كريم في جليم»، « أمريكا شيكا بيكا»، « حرب الفراولة»، « قشر البندق»، « إشارة مرور».

ووصف العدل بشارة، قائلًا: «خيري، تحسه لغاية دلوقتي لسه صغير، مجنون زي ما هو، لا يوجد ما يوقفه، خيري أستاذ».

وعن الأعمال التي شارك بها مع بشارة، والفنان حميد الشاعري، قال: «عمرنا ما عملنا فيلم وإحنا مكشرين، إحنا طول الوقت بنشتغل الفيلم كأننا نلعب».

وتابع: «أنت بتقدم متعة هتعملها إزاي وأنت كئيب ودمك تقيل، وأنت حامل هموم الدنيا.. فأنا خيري إداني الحتة دي»، مضيفًا: «أنا طول الوقت حاسس إن أنا بعمل أم كلثوم وأنا بلعب وفرحان وسعيد».

وأضاف: «أنا من محاسن حظي ودعاء أمي وزوجتي إن أنا أبتدي مع خيري بشارة، من حيث يتمنى أي حد طالع إنه ينتهي معاه»، مشيرًا إلى أنه علّمه «التمرد على نفسه»، وعدم تقديم نمط مكرر «قالب واحد».

ولفت إلى أن بشاة، قدّم أحد أفضل الأفلام عن الصعيد وهو «الطوق والإسورة»، وأحد أفضل الأفلام الواقعية «يوم حلو ويوم مر»، ثمّ بعدها قدّم فليم «كابوريا» المختلف عنهما.

وذكر العدل، أن «روحه المتمردة» تمل من تكرار العمل نفسه حتى وإن نجح، قائلًا: «أنا أسهل لي لما أعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية أعمل صعيدي في مارينا وفي الجونة، وهينجحوا».

ونوه العدل، إلى أنه اتجه لتقديم مختلف الأعمال والتصنيفات الفنية، ومنها فيلم «همام في أمستردام»، المصنف كفيلم اجتماعي، وفيلم «أصحاب ولا بيزنس» عن القضية الفلسطينية، وفيلم «مافيا» للأكشن.

وتابع: «طول الوقت أنت عاوز تغير وتجدد يا إما هزهق، وأنا ديناميكي جدا طوال اليوم بعمل مليون حاجة في اليوم».



وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست والشاعر مدحت العدل، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني.

وشهد حفل التكريم عرض فيلم استعرض أبرز محطات مشوار مدحت العدل الفني، والأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وأعرب العدل عن شكره لإدارة المهرجان، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم، مستعيدًا ذكرياته مع فيلم «آيس كريم في جليم»، قائلًا إنه شعر حين ظهر اسمه على شاشة العرض خلال العرض الخاص للفيلم بأن اسمه أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدى الجائزة إلى زوجته، تقديرًا لدعمها وتشجيعها له على تغيير مساره المهني ومواصلة العمل في المجال الذي يحبه، رغم أنه كان قد بدأ مناقشة رسالة الدكتوراه، كما أهداها إلى المخرج خيري بشارة وعائلة العدل، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل.

المشوار الفني لمدحت العدل

بدأت رحلة مدحت العدل السينمائية عام 1992 بفيلم «آيس كريم في جليم»، للمخرج خيري بشارة، إذ شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني، لتتواصل مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة تناولت قضايا المجتمع وأحلام الشباب وتطلعاتهم.

ومن أبرز أفلامه «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، وهي أعمال حققت حضورًا جماهيريًا وأسهمت في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ موجة الأفلام الشبابية في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية.

وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث كتب عددًا من الأعمال البارزة، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر»، وتنوعت موضوعاتها بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية.

مدحت العدل والشعر الغنائي والإنتاج الفني

وإلى جانب الكتابة للسينما والتلفزيون، قدم مدحت العدل إسهامات بارزة في الشعر الغنائي، وكتب كلمات أغانٍ لعدد من المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب أوبريت «الحلم العربي»، الذي شارك فيه عدد من المطربين العرب. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم مجموعة من قصائده وأغنياته.

وفي مجال الإنتاج، شارك في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي قدمت مجموعة من الأفلام الناجحة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن تتوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية، مقدمة أعمالًا مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».

وأسهمت الشركة في دعم عدد من النجوم والمواهب الفنية، وتقديم أعمال تركت حضورًا في السينما والدراما المصرية، لتتكامل تجربتها الإنتاجية مع مسيرة مدحت العدل في الكتابة وصناعة الأعمال الفنية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُعد منصة لعرض التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز التواصل الثقافي والفني، إلى جانب تنظيم البرامج والملتقيات المهنية الداعمة لصناعة السينما.