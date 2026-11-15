سامح شكري: العالم يواجه تراجعاً في الثقة بآليات العمل الدولي وتصاعداً للاحتكام إلى القوة

قال سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، إن العالم يواجه ظروفاً دولية بالغة التعقيد والخطورة، تتسم بتصاعد التوتر وتعدد بؤر الصراع، وتراجع الثقة في آليات العمل الدولي، إلى جانب تنامي الاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع باستخدام القوة، في تجاهل لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك مساء السبت، خلال تنظيم مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة حفلها السنوي الثامن، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وذلك تكريماً لإرثه الفكري والإنساني، واحتفاءً بالشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان والمعرفة.

وأضاف شكري، أن التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية المتزايدة لا يمكن مواجهتها أو التعامل معها دون تعاون وتنسيق دوليين، ما يعزز أهمية الأفكار والمبادرات التي طرحها الدكتور بطرس غالي لإحلال السلام ودعم التنمية واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار شكري إلى أن إرث بطرس غالي الفكري والدبلوماسي لا يزال حاضراً ومؤثراً، سواء من خلال إسهاماته الأكاديمية في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية والفكر السياسي والشؤون الأفريقية، أو دوره في مفاوضات السلام، التي آمن خلالها بأن التفاوض هو السبيل للوصول إلى الحلول، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن بطرس غالي لعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، انطلاقاً من إيمانه بقدرة مصر على الانتقال من دعم حركات التحرر واستقلال الدول الأفريقية إلى المشاركة في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.

ولفت إلى أن إنشاء الصندوق المصري للمعونة الفنية في أفريقيا وإيفاد مئات الخبراء المصريين للمشاركة في مشروعات التنمية شكّلا إحدى الخطوات العملية لترسيخ المصالح المشتركة وإضفاء أبعاد اقتصادية واجتماعية على العلاقات السياسية بين مصر والدول الأفريقية.

وتابع أن بطرس غالي تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة في مرحلة دولية دقيقة أعقبت انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، وما صاحب ذلك من صراعات قومية وعرقية في أوروبا، مشيراً إلى أنه طرح خلال تلك الفترة مبادرتي «أجندة من أجل السلام» و«أجندة من أجل التنمية» لدعم السلم والاستقرار العالميين.

وأكد شكري أن بطرس غالي تمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، رغم الضغوط التي تعرض لها، مشيراً إلى موقفه من الاعتداء الإسرائيلي على معسكر قانا التابع للأمم المتحدة، والذي كان يحتمي به مدنيون، بينهم نساء وأطفال، وهو الموقف الذي قال إنه كلفه عدم التجديد له في منصبه.

كما استعرض دوره في تطوير العلاقات بين الدول الناطقة بالفرنسية، بعد توليه منصب أول أمين عام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، فضلاً عن رئاسته المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، حيث عمل على ترسيخ دور المجلس وتوسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية.

وأشاد شكري بأنشطة مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، خاصة البرامج الموجهة للشباب، والتي تستهدف تعزيز وعيهم بالقضايا الدولية وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع الخبرات الدبلوماسية والفكرية والأكاديمية، وترسيخ ثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر.

كما هنأ الطلاب الفائزين بجوائز التفوق، وأعرب عن تقديره للشخصيتين المكرمتين خلال الحفل، وهما لانسانا كواتي، رئيس وزراء غينيا السابق، تقديراً لدوره في دعم السلام بأفريقيا، والأستاذ الدكتور نادر حنا، تقديراً لإسهاماته الدولية في مجال الطب وعلاج الأورام وحرصه على مواصلة تقديم جهوده وخبراته لمصر.

وحضر الحفل ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير رمزي عز الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

كما حضر صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، ومحمد آيت أوعلي، سفير المغرب بالقاهرة، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق.

وشارك في الاحتفالية أيضاً الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وأيمن ممدوح عباس، رجل الأعمال، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والكابتن حسن شحاتة، والفنان محمود حميدة، والدكتورة هدى عبد الناصر، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والمسؤولين.

كما شهدت الاحتفالية حضور السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير ناصر كامل، والسفير عمرو حلمي، والدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، وماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأماني الطويل، الباحثة في الشؤون السياسية السودانية، والكاتبة داليا شمس.