وزير الصناعة: رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد لـ 20% خلال 4 سنوات طموح كبير

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن حديث مصر عن جذب الاستثمارات الصناعية كان يقتصر في سنوات سابقة على الموقع الجغرافي، بينما ترتكز الدولة حاليا على عناصر متكاملة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، والعمالة المدربة، والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن استهداف مصر أن تصبح «مركزا للتصنيع والتصدير» يمثل «طموحا واقعيا وليس حلما»، لا سيما أن الدولة تمتلك الإمكانيات.

وأكد أن استهداف الحكومة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليا إلى 20% في 2030، يُعد «طموحا كبيرا جدًا»، لا سيما أن الفترة الزمنية 4 سنوات.

ولفت إلى أن أولى خطوات الوزارة تمثلت في عدم العمل في كل المجالات دفعة واحدة، والتركيز على تحديد الصناعات التي تمتلك مصر مقوماتها للبناء عليها.

وأوضح أن الوزارة أجرت دراسات أخذت في الاعتبار ما تم إنجازه سابقا إلى جانب المتغيرات العالمية، ومنها الانكماش في السوق الأوروبية، والغزو الصيني والتطورات التكنولوجية، وانتهت إلى تحديد خمس مجموعات صناعية مستهدفة ستقود عملية سد الفجوة للوصول إلى نسبة الـ 20%، مع استمرار تقديم المساندة لكل الصناعات الأخرى.