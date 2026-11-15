وزير الصناعة: حددنا 5 مجموعات صناعية لزيادة الناتج المحلي بحلول 2030

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تستهدف 5 مجموعات صناعية لتحقيق مستهدف الوصول إلى 20% من الناتج المحلي خلال 2030، مؤكدة أن المجموعات الخمس ستشكل «رأس الحربة» خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن المجموعة الأولى صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتضم سبع صناعات رئيسية تشمل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لسلاسل الإمداد في هذه القطاعات خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات.

وأوضح أن المجموعة الثانية الصناعات الاستراتيجية، وتضم الحديد والصلب، ومواد البناء، والأسمنت، والرخام، والأسمدة والكيماويات، مؤكدا أن التركيز الأكبر ينصب حاليا على الصناعات التعدينية والمنجمية لتصنيع الخامات المتوفرة في مصر وتحقيق قيمة مضافة بدلا من تصديرها في صورتها الخام.

ونوه أن المجموعة الثالثة الصناعات التمكينية، التي تخدم باقي القطاعات الصناعية، وتشمل صناعة الآلات والمعدات، والروبوتات الصناعية ، وصناعة الطاقة الشمسية، فضلا عن صناعات محطات المياه ومحطات كفاءة استخدام وإعادة تدوير المياه التي كانت مصر تستوردها.

ولفت إلى أن المجموعة الرابعة الصناعات التكميلية، التي تمثل المحور الأكبر في ملف إحلال الواردات لدخولها في العديد من الصناعات الأخرى، ومنها صناعة الاسطمبات وصناعة الحراريات التي تستوردها مصر بقيمة تتراوح بين 150 إلى 170 مليون دولار سنويا لاستخدامها في صناعة الحديد والأفران، مضيفا أن المجموعة الخامسة تشمل الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأشار إلى الاتفاق مع أكبر شركتين في العالم في هذا المجال والبدء فعليا في إنشاء مصانع لهما داخل مصر، موضحا أن مصانع السبائك تبلغ فاتورة استيرادها نحو 160 مليون دولار سنويا، والسيور الناقلة التي تستوردها مصر سنويًا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار.

وأكد أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والإقليميين والعالميين للاستثمار في هذه المجالات، مشيرا إلى قطع شوط متقدم في عدد من هذه الصناعات.