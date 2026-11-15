ممدوح عباس: الحروب والصراعات تهدد مستقبل أجيال كاملة وتعطل جهود التنمية

قال ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، إن تصاعد الصراعات والمواجهات العسكرية داخل الدول وفيما بينها لم يعد يقتصر تأثيره على الخسائر البشرية، بل امتد إلى تعطيل جهود التنمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وصولاً إلى تدمير البنية التحتية وتهديد مستقبل أجيال كاملة، حتى في الدول الغنية.

جاء ذلك مساء السبت، خلال تنظيم مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة حفلها السنوي الثامن، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وذلك تكريماً لإرثه الفكري والإنساني، واحتفاءً بالشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان والمعرفة.

وأضاف عباس، خلال كلمته أن عمل المؤسسة يأتي في ظل أوضاع سياسية شديدة الصعوبة والتعقيد في المنطقة والعالم، مع تصاعد الصراعات التي امتدت إلى مواجهات عسكرية داخل الدول وفيما بينها، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا.

وأوضح أن تداعيات هذه الصراعات لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تعطيل جهود التنمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لافتاً إلى أن آثارها طالت حتى الدول الغنية، فيما تواجه الدول الفقيرة والنامية انهياراً في مرافقها وتدميراً لبنيتها التحتية، بما يهدد مستقبل أجيال كاملة.

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن هذه التطورات تجعل التمسك بأفكار الدكتور بطرس بطرس غالي بشأن السلام أكثر أهمية، انطلاقاً من قناعته بأن السلام لا يعني مجرد غياب الحروب والصراعات.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعامة، تكريم الدكتور حاتم نادر حنا، الطبيب والأستاذ المتخصص في جراحة الأورام، تقديراً لإسهاماته في المجال الطبي، كما منحت المؤسسة جائزتها الأفريقية إلى لانسانا كوياتي، رئيس وزراء غينيا الأسبق وكبير المفاوضين باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تقديراً لمسيرته الدبلوماسية وإسهاماته في دعم السلام والأمن بالقارة الأفريقية.

وحضر الحفل السفير رمزي عز الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وسامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق.

كما حضر صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، ومحمد آيت أوعلي، سفير المغرب بالقاهرة، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق.

وشارك في الاحتفالية أيضاً الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وأيمن ممدوح عباس، رجل الأعمال، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والكابتن حسن شحاتة، والفنان محمود حميدة، والدكتورة هدى عبد الناصر، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والمسؤولين.

كما شهدت الاحتفالية حضور السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير ناصر كامل، والسفير عمرو حلمي، والدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، وماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأماني الطويل، الباحثة في الشؤون السياسية السودانية، والكاتبة داليا شمس.