وزير الصناعة: شركة صينية كبرى بحصة سوقية تقارب 40% تنشئ مصنعا لبطاريات السيارات بمصر

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن أسباب استمرار عقدة عدم ظهور علامة تجارية مصرية للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» إن مصر لا تعاني «عقدة» في صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الصناعة تعتمد على سلاسل الإمداد.

وأضاف أن التوجه السائد لدى أغلب القطاع الخاص في الفترات السابقة انصب على الحلقة الأخيرة المتمثلة في التجميع وإنتاج المنتج النهائي، دون التوسع بالقدر الكافي في بناء الصناعات المغذية.

وأشار إلى أن الرؤية الحالية ترتكز على تعميق الصناعات المغذية، مؤكدا أن مصر رفضت عروضا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع اسم علامة مصرية عليها.

وشدد أن الدولة تستهدف إقامة صناعة حقيقية عبر برنامج تنمية صناعة السيارات، الذي يركز على تحفيز الصناعات المغذية والسيارات الكهربائية، لافتا إلى توقيع اتفاقية وقيد إنشاء مصنع في مصر مع شركة CATL الصينية، والتي تعد من أكبر مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحصة سوقية تتراوح بين 39.6% و40% لتوطين صناعة البطاريات.

وأشار إلى أن بناء صناعة سيارات حقيقية يتطلب توفر تكنولوجيا حقيقية، مع الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال تطوير التعليم الهندسي المتخصص في مجالات السيارات، منوها أن هناك مفاوضات جارية مع شركات مختلفة لتوطين صناعة المحركات.

ولفت إلى البدء بتجميع أول سيارة كهربائية في مصنع النصر، مشيرا إلى أن تصدير مكونات الصناعات المغذية بات أكثر سهولة ويمتلك أسواقا أوسع من تصدير المنتج النهائي.