نادر حنا: معاناة مرضى السرطان بالصعيد دفعتني لتكريس جهودي لدعمهم والإنسانية أساس الطب

قال الدكتور نادر حنا، الطبيب والأستاذ المتخصص في جراحة الأورام، إن مشاهداته لمعاناة مرضى السرطان في صعيد مصر، وما يواجهونه من صعوبات في الحصول على العلاج المناسب والتوعية والخدمات الطبية، كانت الدافع الرئيسي وراء حرصه على زيارة مصر بشكل دوري والمساهمة في دعم المرضى، مؤكداً أن مساعدة المرضى لا تقتصر على تقديم الأموال أو الأدوية، وإنما تبدأ بالشعور بمعاناتهم وفهم واقعهم ومشاركتهم فيه.

وأضاف حنا، خلال كلمته في الاحتفالية السنوية الثامنة لمؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة» مساء السبت، أن احتكاكه المباشر بمرضى السرطان في أسوان ومحافظات الصعيد كشف له حجم التحديات التي يواجهونها، حتى في أبسط متطلبات الحصول على الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه التجربة دفعته إلى زيارة معاهد الأورام والجامعات المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، بصورة منتظمة.

وأكد أن مصر تمثل له جذوره وبلده الذي تعلم فيه الطب والإنسانية، لافتاً إلى أن تخرجه في كلية الطب بجامعة عين شمس دفعة 1985 كان له أثر أساسي في مسيرته المهنية، وأن ما اكتسبه من علم وخبرات على أيدي أساتذته وزملائه في الجامعة شكّل أساس نجاحه الطبي.

وشدد على أن العمل الخيري لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأموال أو المساعدات العينية للفئات الأكثر احتياجاً، بل يتطلب قدراً أكبر من التعاطف الإنساني وفهم الظروف التي يعيشها المرضى، ومشاركتهم معاناتهم، معتبراً أن ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع لدى الشباب منذ الصغر يمثل استثماراً في مستقبل أكثر تضامناً وإنسانية.

وقال حنا إن أكثر ما يشعره بالفخر في مسيرته المهنية ليس عدد العمليات الجراحية التي أجراها، وإنما الأثر الذي تركه في تلامذته والأطباء الذين ساهم في تعليمهم وتدريبهم، والذين يستطيعون بدورهم تقديم الرعاية لعدد أكبر من المرضى، مؤكداً أن النجاح لا يتحقق بجهد فرد واحد، وإنما يقف وراءه فريق من الأشخاص الذين يساهمون في تحقيقه.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعامة، تكريم الدكتور نادر حنا، الطبيب والأستاذ المتخصص في جراحة الأورام، تقديراً لإسهاماته في المجال الطبي، كما منحت المؤسسة جائزتها الأفريقية إلى لانسانا كوياتي، رئيس وزراء غينيا الأسبق وكبير المفاوضين باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تقديراً لمسيرته الدبلوماسية وإسهاماته في دعم السلام والأمن بالقارة الأفريقية.

وحضر الحفل ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير رمزي عز الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق وسامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق.

كما حضر صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، ومحمد آيت أوعلي، سفير المغرب بالقاهرة، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق.

وشارك في الاحتفالية أيضاً الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وأيمن ممدوح عباس، رجل الأعمال، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والكابتن حسن شحاتة، والفنان محمود حميدة، والدكتورة هدى عبد الناصر، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والمسؤولين.

كما شهدت الاحتفالية حضور السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير ناصر كامل، والسفير عمرو حلمي، والدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، وماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأماني الطويل، الباحثة في الشؤون السياسية السودانية، والكاتبة داليا شمس.