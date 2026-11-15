مدحت العدل: سامي العدل لم يُقبل في معهد الفنون المسرحية إلا بعد تخرج شقيقه رمزي لتشابه طبقات صوتهما

تحدث السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، عن إهدائه لجائزة « الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي كُرّم بها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لزوجته هدى مكاوي.

وقال في تصريحات لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت: «أي شيء عملته في حياتي هي فيه، على الأقل النصف من إنجازي لهدى».

وذكر أن زوجته من أصول صعيدية، وأن «سيدات الصعيد، السيدة بمليون رجل، يعني تقف في ظهرك وأنت مطمئن تقدر تسيب بيتك وتروح شغلك وأنت عارف إن فيه أسد في البيت».

وأشار العدل، إلى التقلبات المزاجية والانفعالات التي يمر بها أثناء عمله على مدار اليوم، والتي تُشبه «الفصول الأربعة»، قائلًا: «أنا طول اليوم عندي هذه الانفعالات فرحان سعيد ومتضايق وهكذا».

واستكمل أنه شخصية شديدة العصبية، وأن زوجته تحملت انفعالاته، وأبناءه الذين تفوقوا في مجالات دراستهم، مؤكدًا: «كل ده هي، أنا جنبها أه بس هي اللي بتشيل وبتذاكر».

وتطرق العدل، عن إهدائه لجائزته لعائلة العدل أيضًا، مشيرًا إلى أن أصولهم ترجع لمحافظة المنصورة التي ضمّت العديد من الفنانين، ومنهم أم كلثوم، وفاتن حمامة، وعادل إمام، ورياض السنباطي، وغيرهم.

وأضاف أن والده المهندس الراحل توفيق العدل، كان مثقفًا، وصديقًا للشاعر الراحل إبراهيم ناجي، والراحل عبدالرحمن الخميسي مكتشف الفنانة الراحلة سعاد حسني، معلقًا: «دول كانوا شباب زي جماعة أبوللو في الشعر».

ونوه إلى أن شقيقه الفنان رمزي العدل كان أول من التحق بمعهد الفنون المسرحية، قبل الفنان الراحل سامي العدل، الذي لم يُقبل في المعهد إلا بعد تخرج شقيقه لتشابه طبقات صوتهما.

وتابع: «أنا كان عندي طول الوقت مكتبة معهد فنون مسرحية، وكتب والدي السياسية، وكان الحوار الدائر عندنا طول الوقت وإحنا بنفطر بنتكلم في كل حاجة، سياسة، وفن».

واستكمل أن غالبية المجتمع المصري حينها كان مهتما بهذه المجالات، قائلًا: «أنت بتفتحي التلفزيون تلاقي طه حسين وليلى رستم تحاوره وتكلمه عن الوجودية»، مشيرًا إلى أنها كانت تُعبّر عن آرائها أمامه وتناقشه رغم التوجيهات بألا تجادله.

وأضاف: «هذا هو المجتمع الذي ولدنا فيه، بتسمعي أم كلثوم، وعبدالحليم، وفريد الأطرش، ذوقك الفني تربى على ذلك».

وأشار إلى شقيقه الفنان رمزي العدل، كان يصطحبه معه للاستماع إلى مقطوعات بيتهوفن، وموزارت، رغم فارق السن الكبير بينهما، لافتًا إلى كتابته عنه في قصيدة بعنوان «إهداء»، « إهداء لأول أخ مسكني الكتاب سمعني بيتهوفن ويا درس النحو وفصول الحساب»، متابعًا:«هذه كانت الأسرة ونحن لا نعرف إلا مكتبة الحي ونوادي العلوم، ونلعب كرة، فهذا المناخ إذا كانت هناك موهبة لازم تطلع».



وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست والشاعر مدحت العدل، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني.

وشهد حفل التكريم عرض فيلم استعرض أبرز محطات مشوار مدحت العدل الفني، والأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وأعرب العدل عن شكره لإدارة المهرجان، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم، مستعيدًا ذكرياته مع فيلم «آيس كريم في جليم»، قائلًا إنه شعر حين ظهر اسمه على شاشة العرض خلال العرض الخاص للفيلم بأن اسمه أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدى الجائزة إلى زوجته، تقديرًا لدعمها وتشجيعها له على تغيير مساره المهني ومواصلة العمل في المجال الذي يحبه، رغم أنه كان قد بدأ مناقشة رسالة الدكتوراه، كما أهداها إلى المخرج خيري بشارة وعائلة العدل، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل.



المشوار الفني لمدحت العدل



بدأت رحلة مدحت العدل السينمائية عام 1992 بفيلم «آيس كريم في جليم»، للمخرج خيري بشارة، إذ شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني، لتتواصل مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة تناولت قضايا المجتمع وأحلام الشباب وتطلعاتهم.

ومن أبرز أفلامه «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، وهي أعمال حققت حضورًا جماهيريًا وأسهمت في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ موجة الأفلام الشبابية في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية.

وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث كتب عددًا من الأعمال البارزة، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر»، وتنوعت موضوعاتها بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية.



مدحت العدل والشعر الغنائي والإنتاج الفني



وإلى جانب الكتابة للسينما والتلفزيون، قدم مدحت العدل إسهامات بارزة في الشعر الغنائي، وكتب كلمات أغانٍ لعدد من المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب أوبريت «الحلم العربي»، الذي شارك فيه عدد من المطربين العرب. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم مجموعة من قصائده وأغنياته.

وفي مجال الإنتاج، شارك في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي قدمت مجموعة من الأفلام الناجحة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن تتوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية، مقدمة أعمالًا مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».

وأسهمت الشركة في دعم عدد من النجوم والمواهب الفنية، وتقديم أعمال تركت حضورًا في السينما والدراما المصرية، لتتكامل تجربتها الإنتاجية مع مسيرة مدحت العدل في الكتابة وصناعة الأعمال الفنية.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُعد منصة لعرض التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز التواصل الثقافي والفني، إلى جانب تنظيم البرامج والملتقيات المهنية الداعمة لصناعة السينما.