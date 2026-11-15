وزير الصناعة: أكثر من 60% من واردات أوروبا للأسمدة أثناء الحرب الإيرانية خرجت من مصر

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على خفض التكاليف التي يتحملها المصنّع من خلال تقليص الفترات الزمنية لاستخراج التراخيص أو تجديدها وتيسير الحصول على الأراضي، مشيرا إلى أن تقليل مدة الإجراءات يحد من الأعباء المالية وفوائد القروض على المستثمر.

واستشهد خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» بتجربة قطاع الأسمدة في شهر مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الأمريكية - الإيرانية، موضحا أن في الوقت الذي لجأت فيه دول عديدة إلى قطع الغاز عن مصانعها الأساسية، اتخذت مصر قرارًا بزيادة الحد الأدنى لسعر الغاز مع استمرار إمداد المصانع به دون انقطاع.

وأشار إلى أن القرار أدى إلى استحواذ مصر على أكثر من 60% من إجمالي الأسمدة التي دخلت الأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي الماضي، وتحقيق عوائد تصديرية مرتفعة مع صعود سعر تصدير طن السماد من نحو 400 أو 450 دولارًا إلى 900 دولار للطن في تلك الفترة.

ولفت إلى إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاستثمار أو الصندوق السيادي، بمشاركة صناديق القطاع الخاص، لتوفير بدائل تمويلية للمصنّعين الراغبين في التوسع أو بدء مشروعات جديدة، وتغيير ثقافة الاستثمار المعتادة في العقار والذهب عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية.

ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، بشأن تضارب أرقام المصانع المتعثرة بين 7422 أ و15 ألفا أو 25 ألف مصنع، أكد أن الأولوية الحالية لا تتمثل في حصر الأعداد بقدر ما تتركز على تقديم حلول عملية تعيد تلك المصانع للعمل والإنتاج والتصدير وتشغيل العمالة.

ولفت إلى إنشاء «وحدة دعم المصنّع» التي يسجل فيها المصنع المتعثر بياناته لإنشاء ملف متكامل يُصنف ضمن أحد محاور الحلول بعد دراسة حالتها.