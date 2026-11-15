البابا يدين معاناة وإذلال المستعبدين الأفارقة خلال زيارته إلى بيرو

أ دان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر "معاناة وإذلال" المستعبدين الأفارقة، في بادرة ملموسة للتعبير عن الندم في بيرو، عقب اعتذاره التاريخي عن الدور الذي لعبه الكرسي الرسولي في إضفاء الشرعية على تجارة رقيق الأفارقة في الأمريكتين.

وأدلى ليو، المولود في الولايات المتحدة، بهذه التصريحات خلال زيارته لمدينة سانيا شمال بيرو. وتُعد هذه المدينة مركزاً رئيسياً للجالية الأفروبيروفية، كما تصنّفها اليونسكو موقعاً لذاكرة العبودية، في مفارقة ترتبط بجذور البابا الذي تضم شجرة عائلته مستعبَدين ومالكي عبيد على حد سواء.

وفي كلمته أمام الجالية، قال ليو إن سانيا تظل شاهدة على مآسي أجيال من الأفارقة الذين اقتُلِعوا قسراً من أوطانهم وعانوا مرارة الرق.

وأضاف: "لقد عانى الكثيرون معاناة شديدة وإذلالاً كبيراً. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء من أصل أفريقي، أود اليوم أن أعبر عن محبتي وتقربي منكم. وأشكركم على إسهامكم الحيوي في حياة هذه الكنيسة".