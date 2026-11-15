تنظيم وقفة تأبينية في غزة تكريمًا لضحايا الحرب

تجمع عشرات المشيعين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، مساء السبت، لإحياء ذكرى 70 شخصًا لقوا حتفهم خلال الحرب، وانتُشلت رفاتهم خلال الأسابيع الأخيرة من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وكانت أكثر من 12 عائلة تنتظر العثور على رفات ذويها. ووُضعت الرفات، التي لُفّت بالأعلام الفلسطينية، في مكان إقامة مراسم التأبين، حيث وضع أقارب الضحايا الشموع عليها، وتجمعوا لوداع أحبائهم للمرة الأخيرة.

وكان من بين المشيعين وائل الدبس، الذي عُثر على رفات زوجته وعدد من أقاربه، بينما ما زال البحث جاريًا عن رفات ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات.

أما محمود نبهان، فقد فقد 16 فردًا من عائلته، بينهم أطفال وأحفاد، عندما تعرض منزله للقصف في بداية الحرب.