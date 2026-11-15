وزير الصناعة: ندرس حاليا إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة في مصر

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على إعداد برنامج كبير لإطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة في مصر، لافتا إلى أن أعدادها كبيرة للغاية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن المبادرة ستحقق هدفين مزدوجين، الأول خلق طلب محلي كبير يشجع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر إلى جانب التصدير.

وأشار إلى أن الهدف الثاني توفير كميات كبيرة من الخردة الناتجة عن تلك المركبات لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب، لافتا إلى أن المشروع قيد الدراسة حاليا نظرًا لاحتياجه إلى ميزانية كبيرة.

وبشأن موعد إطلاق علامة تجارية مصرية خالصة، أكد أن طرح أي علامة مصرية يجب أن يسبقه امتلاك تكنولوجيا حقيقية ومصداقية عالمية تضمن ثقة المستهلك المحلي والخارجي في معايير الأمان والجودة.

وأكد أن المستهدف اليوم خلق صناعة حقيقية لبعض العلامات التجارية العالمية وتوطينها محليا، بالتوازي مع بناء تكنولوجيا محلية، وتصنيع المكونات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية وجدوى اقتصادية تمكنها من منافسة المنتجات العالمية في السعر والجودة.