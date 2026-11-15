وزير الصناعة: الوصول بالصادرات المصرية 100 مليار دولار يستند إلى خطط مدروسة

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن زيادة الواردات في مراحل البناء الصناعي تُعد أمرًا طبيعيًا لاستيراد الآلات والمعدات وتأسيس المصانع، مؤكدا أن المشكلة تكمن في استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مع كل زيادة في التصدير دون توطين مدخلات الإنتاج عبر التوسع في توطين الصناعات المغذية.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» أن ما تحقق في مصر من وصول الصادرات إلى 48.5 مليار دولار يمثل نموًا كبيرا عن الفترات السابقة.

وأوضح أن نجاح الدول الصناعية يقوم على إدراك الميزة التنافسية لكل دولة، سواء في توافر المواد الخام أو العمالة أو المقومات الطبيعية والقدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توجيه الاستثمارات نحو صناعات محددة بصناعاتها المغذية بناء على دراسات علمية للمزايا التنافسية المصرية، باعتبارها القاطرة التي ستقود نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في 2030 يمثل «هدفا كبيرًا» لكنه يستند إلى «خطط مدروسة»، لافتا إلى أن العمل يجري في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية والحروب واضطرابات سلاسل الشحن، إلا أن التركيز على المزايا التنافسية سيمكن مصر من تحقيق قصص النجاح في التصدير.