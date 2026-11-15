قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الوزارة وضعت خطة لكل صناعة من الصناعات المستهدفة تمتد من الوقت الراهن وحتى نهاية عام 2030.

واستشهد خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» بمثال قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أن حجم صادراته حاليا 6.8 مليار دولار، وتستهدف الوزارة زيادته إلى أكثر من 18 إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات، وذلك عبر تحديد الاستثمارات اللازمة لتحويل المنتجات الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية، وإجراء عمليات تصنيعية عليها بدلا من تصديرها في صورتها الخام، من خلال إنشاء جذب استثمارات محلية وعالمية.

وشدد أن الوزارة تمنح المستثمرين مرونة الاختيار وتعمل على تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص، سواء رغب المستثمر في العمل منفردًا أو دخل في شراكة مع القطاع الخاص.

ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، بشأن حجم الصادرات المصرية ومقارنتها بدولة مثل فيتنام خرجت مدمرة من حرب وتصدر بنحو 475 مليار دولار، قائلا إن رقم الصادرات المصرية حاليا 48.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن خطة تعظيم الصادرات تعتمد على منهج علمي يقسّم المنتجات إلى فئتين، الأولى منتجات تمتلك أسواقا قائمة وتحتاج فقط إلى زيادة كميات الإنتاج، والثانية منتجات تتطلب فتح أسواق تصديرية جديدة وتستدعي رسم سياسة صناعية مستقلة لكل قطاع.

واستعرض محاور العمل على خريطة المصانع في مصر، والتي تشمل المصانع القائمة لدعم توسعها لزيادة طاقتها الإنتاجية، ومصانع الاقتصاد غير الرسمي للعمل على دمجها في المنظومة الرسمية، والمصانع المتعثرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتعظيم الاستفادة من المصانع القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات الحالية، وأخرى لإنتاج سلع تكنولوجية وذات قيمة مضافة وعائد تصديري مرتفع.

وأكد أن هناك ثلاث قواعد أساسية تحكم العمل الصناعي، وتتمثل في الارتقاء بجودة المنتج المصري، ورفع إنتاجية العمالة لتحقيق التنافسية، ومراقبة الميزان التجاري ومقارنة تكلفة المدخلات المستوردة بعوائد التصدير.