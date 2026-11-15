نائب رئيس اتحاد القبائل: مبادرة تقنين أوضاع الدهابة حلم لكل باحث عن الرزق الحلال

قال النائب فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، تستهدف الإفراج عن المقبوض عليهم في قضايا التنقيب، وتقنين أوضاعهم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن هذه المبادرة تُنفذ تحت إشراف الدولة، وجهاز مستقبل مصر، وأن الاتحاد يدعم أبناء القبائل تحقيقا للمصلحة العامة.

وأضاف أن هدفهم الرئيسي هو المساهمة في بناء الدولة، واستثمار ثرواتها، معلقًا: «كلنا سواء في الشمال أو في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب، كلنا أبناء الوطن وحراس حدودها الأساسيين».

وذكر أن الاتحاد يمارس دوره الوطني وتحركاته تحت إشراف الدولة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، باعتبارها «حلما لكل إنسان شريف يسعى للرزق الحلال والكسب المشروع في ظل حماية الدولة ورعايتها».

ورأى أن هذه المبادرة الرئاسية تستحق الدعم والمساندة وأن الاتحاد يتبناها انطلاقًا من دوره الوطني والمجتمعي، مشيرًا إلى حرصهم على «خدمة أبناء القبائل في كل ربوع الوطن وخاصة بالمناطق الحدودية تحقيقا للتنمية والاستقرار».

ووجه أبوحرب سؤالًا للمواطنين بقوله «أيهما أفضل؟ المواطن الذي كان يبحث عن الذهب في الخفاء معرضا حياته للخطر والتهديد أن يستمر؟ أم أن يحصل على تصريح رسمي ويعمل علانية في أمان وتحت حماية إشراف الدولة؟».

وشدد أبوحرب، على أن التنقيب عن الذهب دون ترخيص من الدولة غير مشروع، مضيفًا أنهم يعملون على وضع إطار شرعي لهذه العملية يضمن تحقيق «الدهابة» لمكاسب مع تحصيل مستحقات للدولة، مشيرًا إلى أن الثروات الطبيعية لابد أن تفيد أبناء الوطن.

وأكمل: «تقنين الأوضاع يحقق مصلحة المواطن والدولة ويحول العمل من الخوف والمخاطرة إلى العمل المنظم المشروع»، مشيرًا إلى أنه يستهدفون إنجاح المبادرة وتحقيق المصلحة العامة.

وذكر أنهم يقيمون مؤتمرات في عدّة مناطق، تتضمن مرسى علم، وحلايب وشلاتين، وأسوان، للتوعية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن الحملات الأمنية توقفت حتى إنجاح هذه المبادرة، وأن الدولة مصر على إحكام سيطرتها على أراضيها.



ويُذكر أن هناك اجتماعًا موسعًا عُقد برعاية الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث تقنين النشاط ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب.