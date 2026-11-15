وفاة خامس جندي كندي متأثرا بجراحه إثر حريق أثناء تدريب عسكري

أعلنت القوات المسلحة الكندية يوم السبت وفاة جندي كندي خامس متأثراً بجراحه التي أصيب بها عندما اجتاح حريق عشبي، مدفوعاً بالرياح، صفوف الجنود أثناء تدريب عسكري الشهر الماضي.

وتوفي الجندي ويليام دوجلاس دال بيانكو يوم الجمعة في مستشفى في أونتاريو، حيث كان يتلقى العلاج منذ اندلاع الحريق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قاعدة وينرايت التابعة للقوات الكندية في ألبرتا، حسبما أفاد الجيش.

وكان حوالي 84 جنديا من الكتيبة الثالثة، التابعة لفرقة المشاة الخفيفة الكندية "برينسيس باتريشيا"، يجرون تدريبات هجومية عندما دفعت الرياح ألسنة اللهب الناجمة عن حريق في العشب نحو القوات المتمركزة في القاعدة الواقعة جنوب شرق إدمونتون.

وأفاد الجيش يوم السبت أن 24 جنديًا لا يزالون في المستشفى.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان الجندي دال بيانكو وزملاؤه الجنود يتدربون للدفاع عن كندا. ورغم أن مستقبلهم المشرق كان لا يزال أمامهم، فقد اختاروا حماية مستقبلنا. هذه هي الخدمة الحقيقية".

وكان كارني قد وصف الحريق بأنه من أسوأ المآسي التي شهدها الجيش الكندي في أوقات السلم داخل البلاد.