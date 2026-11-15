 وفاة خامس جندي كندي متأثرا بجراحه إثر حريق أثناء تدريب عسكري - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2026 10:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النتـائـج تصويت

وفاة خامس جندي كندي متأثرا بجراحه إثر حريق أثناء تدريب عسكري

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 7:58 ص

  أعلنت القوات المسلحة الكندية يوم السبت وفاة جندي كندي خامس متأثراً بجراحه التي أصيب بها عندما اجتاح حريق عشبي، مدفوعاً بالرياح، صفوف الجنود أثناء تدريب عسكري الشهر الماضي.

وتوفي الجندي ويليام دوجلاس دال بيانكو يوم الجمعة في مستشفى في أونتاريو، حيث كان يتلقى العلاج منذ اندلاع الحريق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قاعدة وينرايت التابعة للقوات الكندية في ألبرتا، حسبما أفاد الجيش.

وكان حوالي 84 جنديا من الكتيبة الثالثة، التابعة لفرقة المشاة الخفيفة الكندية "برينسيس باتريشيا"، يجرون تدريبات هجومية عندما دفعت الرياح ألسنة اللهب الناجمة عن حريق في العشب نحو القوات المتمركزة في القاعدة الواقعة جنوب شرق إدمونتون.

وأفاد الجيش يوم السبت أن 24 جنديًا لا يزالون في المستشفى.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان الجندي دال بيانكو وزملاؤه الجنود يتدربون للدفاع عن كندا. ورغم أن مستقبلهم المشرق كان لا يزال أمامهم، فقد اختاروا حماية مستقبلنا. هذه هي الخدمة الحقيقية".

وكان كارني قد وصف الحريق بأنه من أسوأ المآسي التي شهدها الجيش الكندي في أوقات السلم داخل البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك