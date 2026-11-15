ألمانيا تعتزم نقل خبراتها التكنولوجية وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا

قال السفير الألماني لدى إندونيسيا، رالف بيسته، إن بلاده مستعدة لتبادل التكنولوجيا والخبرات مع إندونيسيا، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة.

وقال بيسته لوكالة أنباء "أنتارا" إن "هناك العديد من شركات الهندسة والتصنيع الكبرى في ألمانيا، مثل فويجت وسيمنز وغيرها، التي ترحب بمشاركة خبراتها والتعاون من خلال مشروعات مشتركة لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة المتجددة في بلادكم".

وأوضح أن الشركات الألمانية تمتلك خبرات في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، بدءا من توربينات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وصولا إلى أنظمة القياس المتطورة التي تسهم في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وبحسب السفير، أحرزت ألمانيا تقدما مطردا نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وتأتي حاليا أكثر من 50 % من الكهرباء المولدة في ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف بيسته أن التحول إلى الطاقة النظيفة لا يزال يمثل تحديا لدولة صناعية كبرى مثل ألمانيا.

ومع ذلك، تواصل الحكومة الألمانية والشركات العاملة في القطاع الصناعي توسيع استخدام الطاقة النظيفة من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر.

وأشار بيسته إلى مشاركة شركات ألمانية في مشروع محطة "سيراتا" العائمة للطاقة الشمسية في إقليم جاوة الغربية، حيث زودت الشركات المشروع بأنظمة قياس تُستخدم للتنبؤ بالطلب على الكهرباء ومواءمة الإنتاج مع معدلات الاستهلاك.

وتتيح هذه التكنولوجيا تشغيل عمليات توليد الكهرباء بكفاءة أكبر، بما يضمن توافق الإنتاج مع الطلب من حيث التوقيت والموقع الجغرافي.