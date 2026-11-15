مدحت العدل: كنت طبيب طوارئ أطفال لـ 11 عاما والتخلي عن الطب كان قرارا صعبا

قال السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، إنه عمل كطبيب في قسم طوارئ الأطفال لـ11 عامًا، وكان يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة به، قبل أن يتجه للمجال الفني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن أشقائه لم يعملوا بشهاداتهم أيضًا، واتجهوا إلى المجال الفني، مشيرًا إلى أن المنتج والسينارست محمد العدل تخرج من كلية الطب البيطري، والمنتج جمال العدل تخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة، وأن الفنان الراحل سامي العدل التحق بكلية التجارة قبل المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتابع: «الشفت كارير في الزمن بتاعنا وفي عمرنا كان حاجة صعبة خاصة في الطب، فجايز دا يمكن اللي لفت النظر أكثر».

وشدد على أن «إنجاز العمر» يُقاس بتأثير الأعمال وليس عددها، مستشهدًا بالتكريمات العديدة التي حصل عليها، واعتزازه بتكريم «قناة النيل للمنوعات» له عن أغنية « كلمة وطن»، وذلك لتغييره مفردات الأغنية الوطنية.

وأشار إلى احتفاظه بهذا التكريم، قائلًا: «هذه الكلمة المكتوبة على ورقة بردي صغيرة، أنا مبروزها وحاططها في بيتي، لأن دا التأثير، إنك تبقى صانع الترند».

وبشأن تأثير أغانيه، على طبيعة الأغنية الوطنية، قال العدل إنها أصبحت «أكثر رقة وعذوبة»، وأن «الأغاني بقت مصر اللي هي الجيران، عمو تومة اللي كان ساكن تحتنا وطنط أولجا في الدول الأول، هذه مصر التي أحبها وأعرفها».



وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست والشاعر مدحت العدل، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني.

وشهد حفل التكريم عرض فيلم استعرض أبرز محطات مشوار مدحت العدل الفني، والأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي والثقافي، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وأعرب العدل عن شكره لإدارة المهرجان، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم، مستعيدًا ذكرياته مع فيلم «آيس كريم في جليم»، قائلًا إنه شعر حين ظهر اسمه على شاشة العرض خلال العرض الخاص للفيلم بأن اسمه أصبح خالدًا في تاريخ السينما.

وأهدى الجائزة إلى زوجته، تقديرًا لدعمها وتشجيعها له على تغيير مساره المهني ومواصلة العمل في المجال الذي يحبه، رغم أنه كان قد بدأ مناقشة رسالة الدكتوراه، كما أهداها إلى المخرج خيري بشارة وعائلة العدل، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل.

المشوار الفني لمدحت العدل

بدأت رحلة مدحت العدل السينمائية عام 1992 بفيلم «آيس كريم في جليم»، للمخرج خيري بشارة، إذ شارك في كتابة السيناريو والحوار والأغاني، لتتواصل مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة تناولت قضايا المجتمع وأحلام الشباب وتطلعاتهم.

ومن أبرز أفلامه «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، وهي أعمال حققت حضورًا جماهيريًا وأسهمت في انطلاق عدد من النجوم وترسيخ موجة الأفلام الشبابية في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية.

وامتدت تجربته إلى الدراما التلفزيونية، حيث كتب عددًا من الأعمال البارزة، من بينها «محمود المصري»، و«العندليب: حكاية شعب»، و«الشوارع الخلفية»، و«الداعية»، و«حارة اليهود»، و«لأعلى سعر»، وتنوعت موضوعاتها بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية.

مدحت العدل والشعر الغنائي والإنتاج الفني

وإلى جانب الكتابة للسينما والتلفزيون، قدم مدحت العدل إسهامات بارزة في الشعر الغنائي، وكتب كلمات أغانٍ لعدد من المطربين، من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد، كما كتب أوبريت «الحلم العربي»، الذي شارك فيه عدد من المطربين العرب. وأصدر ديوان «رصيف نمرة 5»، الذي يضم مجموعة من قصائده وأغنياته.

وفي مجال الإنتاج، شارك في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي قدمت مجموعة من الأفلام الناجحة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا»، قبل أن تتوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية، مقدمة أعمالًا مثل «حديث الصباح والمساء»، و«ريا وسكينة»، و«سجن النسا».

وأسهمت الشركة في دعم عدد من النجوم والمواهب الفنية، وتقديم أعمال تركت حضورًا في السينما والدراما المصرية، لتتكامل تجربتها الإنتاجية مع مسيرة مدحت العدل في الكتابة وصناعة الأعمال الفنية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُعد منصة لعرض التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز التواصل الثقافي والفني، إلى جانب تنظيم البرامج والملتقيات المهنية الداعمة لصناعة السينما.