تحالف دعم الشرعية: تدمير صاروخين باليستيين ومسيرتين للحوثيين باتجاه الرياض والشرقية

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين باليستيين إضافة إلى مسيرتين أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر تنبيها يحذر من خطر محتمل في الرياض قبل أن يعلن زوال الخطر.

وصرَّح المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي اليوم الأحد" بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن اللواء التركي أيضا اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين في الشرقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أمس السبت بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.