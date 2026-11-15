وكالة الأنباء الكورية الشمالية: مسئول مقرب من الزعيم كيم جونج أون يزور روسيا

وصل مسئول كوري شمالي يعتبر أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأحد، في ظل تعزيز العلاقات بين الدولتين بعدما أرسلت كوريا الشمالية قوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن جو يونج وون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وصل إلى موسكو على متن طائرة خاصة أمس السبت، على رأس وفد حزبي وحكومي.

وقالت الوكالة، إن الزيارة تأتي في الوقت " الذي تزداد فيه رسوخا يوما تلو الآخر الصداقة في المجال العسكري وعلاقة التحالف بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي القائمة على قيمهما المشتركة المتمثلة في الاستقلال والعدالة".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن دميتري ميدفيديف رئيس حزب روسيا الموحدة الحاكم هو الذي وجه الدعوة للوفد.

وتأتي زيارة الوفد الكوري الشمالي قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقررة في شنتشن بالصين هذا الأسبوع.