إسرائيل هيوم: الموساد يحذر واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب

زعمت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تلقت تحذيرا من جهاز الموساد الإسرائيلي مفاده أن إيران دبرت مخططا لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام طائرات بدون طيار (درونز) مفخخة.

ويأتي هذا التقرير في وقت لم يظهر فيه الرئيس علنا منذ يوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة متواصلة من التجمعات العامة قبيل انتخابات منتصف الولاية.

وقال مسئولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إن هذه المخططات أدت إلى تهدئة محادثات السلام بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة.

وأوضح مسئول أن الاستخبارات الإسرائيلية تزعم أن المخطط يتضمن استخدام درونز مفخخة.

وأجرى رئيس الموساد رومان جوفمان محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف خلال الأسبوع الماضي في واشنطن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أصبح أحدث عضو في مجلس الوزراء ينقل من منزله في واشنطن العاصمة وسط تهديدات على حياته من إيران.

كما نقل كل من المدعي العام الأمريكي تود بلانش ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى مساكن عسكرية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

أما ترامب، فلم يعقد أي حدث عام منذ عدة أيام، لكنه من المقرر أن يسافر إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية، وهو تجمع غير مسبوق لرؤساء أكبر القوى النووية في العالم.

وهناك، من المقرر أن يعقد ترامب اجتماعات ثلاثية مع نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين.