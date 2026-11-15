قاضية أمريكية توقف مؤقتا خطة ترامب لإعادة تطوير ملعب جولف تاريخي

أوقفت قاضية أمريكية يوم السبت مؤقتًا خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء ملعب جولف تاريخي في واشنطن.

وكان ترامب، المعروف بشغفه بلعبة الجولف، قد أعلن إغلاق متنزه "إيست بوتوما" لمدة 15 شهراً، اعتباراً من الأحد، لإعادة تطوير ملعب الجولف.

غير أن القاضية الاتحادية آنا رييس أمرت بعدم المضي قدماً في الإغلاق. وسيظل أمرها ساري المفعول حتى 28 نوفمبر الجاري.

وجاء في حكم رييس: "تقترح الحكومة إغلاق متنزه تاريخي، يستمتع به يومياً سكان واشنطن من جميع الأطياف، إلى أجل غير مسمى".

وأضاف الحكم أن الإغلاق "يتعارض مع المصلحة العامة في الاستفادة من المتنزهات الوطنية".

وقبل صدور الحكم، أطلق ترامب على ملعب الجولف اسم "جزيرة القمامة" في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال".

وكتب: "جزيرة القمامة هي حالياً أسوأ ملعب جولف في العالم، لكن وزارة الداخلية ستحوله إلى أفضل ملعب جولف في العالم".

وتابع "لسوء الحظ، لا تريد القاضية آنا رييس أن نُصلح الملعب بسرعة وبتكلفة زهيدة، علماً أن وضعه الحالي خطير للغاية أيضاً؛ فمسارات اللعب متقاربة جداً من بعضها البعض".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أطلق ترامب عدة مشاريع معمارية مثيرة للجدل. فقد أمر بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال لبناء قاعة احتفالات ضخمة. كما يعتزم بناء قوس نصر يبلغ ارتفاعه 76 متراً - وهو أعلى من قوس النصر في باريس ويطغى على العديد من المعالم الشهيرة الأخرى في واشنطن. وكلا المشروعين موضوع دعاوى قضائية.



