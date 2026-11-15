جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز بكتائب القسام في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قواته استهدفت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس، التي أكدت مقتل أحد قادتها في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن ذلك عبر منصة إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وبحسب تقارير إعلامية، أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، هوية هذا المسؤول البارز بأنه سمير محمود أبو يونس، قائد لواء رفح التابع للكتائب، والذي ساعد في التخطيط لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقالت كتائب القسام إن القائد قتل مساء السبت، وإن جنازته ستقام بعد ظهر اليوم الأحد في خان يونس.