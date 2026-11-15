فقدان مهاجر وإنقاذ 87 آخرين خلال عبور القناة الإنجليزية

فقد مهاجر واحد وجرى إنقاذ 87 شخصا عندما واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش) على متن قارب صغير.

وذكرت السلطات الفرنسية أن القارب الصغير بدأ يواجه مشاكل مساء السبت بينما كان لا يزال داخل منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضافت سلطات المحافظة البحرية لبحر المانش وبحر الشمال أنه تم إطلاق عملية إنقاذ على الفور ونشر "جميع الموارد المتاحة" لمساعدة ركاب القارب.

وقد أنقذت سفينة المساعدة "رياس أبي نورماندي" 87 شخصا، من بينهم شخص واحد يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم، بينما أبلغ عن فقدان شخص واحد.

وتعد القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث يمكن أن تجعل الظروف الجوية القاسية ودرجات حرارة المياه المتجمدة في فصل الشتاء الملاحة صعبة للغاية.

وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المفقود، شاركت فيها سفن وطائرة ومروحية، قبل أن تقرر تعليقها بعد عدة ساعات عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش).

وأشارت السلطات إلى أنه جرى إنزال الناجين في ميناء كاليه، وتولت فرق الطوارئ استقبالهم وتقديم الرعاية لهم.