باكستان تدعم تمديد مجلس الأمن ولاية القوة الأمنية الأممية في أبيي

صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا)، ومواصلة دعمها لآلية مراقبة الحدود، حتى 15 نوفمبر 2027، فيما شددت باكستان على الدور الحيوي الذي تضطلع به بعثة حفظ السلام في حماية المدنيين.

وتُعد أبيي منطقة إدارية متنازعً عليها وغنية بالنفط، يطالب بالسيادة عليها كل من السودان وجنوب السودان.

واعتمد مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، القرار رقم 2838 لعام 2026، بموجب الفصل السابع (المتعلق بالتدابير التنفيذية) من ميثاق الأمم المتحدة، بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، دون أي أصوات معارضة، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، هما الصين وروسيا.

وقال السفير عثمان جادون، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس، في معرض تفسير تصويت بلاده: "صوّتت باكستان لصالح القرار تأكيدًا لدعمها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، ولدورها الذي لا غنى عنه في حماية المدنيين، ومنع تصعيد التوترات، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نود أن نثبت في السجل تحفظاتنا المستمرة بشأن الربط بين التجديد المستقبلي لولاية البعثة وإحراز تقدم في العملية السياسية، التي تعتمد إلى حد كبير على القرارات التي يتخذها السودان وجنوب السودان، وهي أمور خارجة عن نطاق سيطرة القوة الأممية".

وأكد المندوب الباكستاني أن "القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة يجب أن تستند إلى الأوضاع الأمنية على الأرض، واحتياجات حماية المدنيين، ودورها المستمر في تحقيق الاستقرار".