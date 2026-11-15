 الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:05 ص

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مجددا دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

وجدد زرداري- حسبما نقل راديو باكستان، اليوم الأحد- دعم بلاده الراسخ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار زرداري- في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين- إلى أن باكستان وفلسطين تربطهما علاقات أخوية وثيقة، تستند إلى التاريخ المشترك والثقة المتبادلة والتضامن والتطلعات المشتركة.

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