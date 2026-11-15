هايتي: 30 شخصية سياسية يخوضون غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2027

مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في هاييتي- والذي ينتهي في منتصف ليل اليوم الأحد (15 نوفمبر) وفقا للتوقيت المحلي للبلاد - أعرب نحو 30 شخصية سياسية عن نيتهم خوض غمار المنافسة على أعلى منصب في البلاد.



وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد، في تقرير، أن هذه الشخصيات تتنوع بين مسئولين سابقين في الدولة ووجوه معروفة في المشهد السياسي بالإضافة إلى وجوه جديدة. وتفتح هذه المرحلة الباب أمام منافسة سياسية يتوقع أن تكون محتدمة للغاية، في ظل تباين طموحات المرشحين.

ومن بين الذين قدموا ترشيحاتهم بالفعل عبر منصة "المجلس الانتخابي المؤقت" (CEP)، يبرز اسم الرئيس السابق (2011-2016) "ميشيل مارتيلي". ويسعى الزعيم السابق لحزب "حزب تيت كالي الهايتي" (PHTK) للعودة إلى السباق هذه المرة من خلال كيان سياسي جديد يحمل اسم "ديبلوك" (Debloke).

وهناك أسماء بارزة أخرى، مثل الرئيس المؤقت السابق "جوسيليرم بريفير" ورئيس الوزراء السابق المنتمي لحزب (PHTK) "كلود جوزيف" الذي يترشح تحت راية حزبه الخاص "EDE".

ويطمح برلمانيون ورؤساء بلديات سابقون إلى الوصول إلى سدة الرئاسة، في حين تظهر شخصيات أخرى لأول مرة في هذا المضمار؛ ومن بينهم "دومينيك دوبوي" وزيرة الخارجية السابقة وممثلة هاييتي السابقة لدى منظمة "اليونسكو"، و"هانز لودفيغ جوزيف" المدير العام السابق لـ "وحدة مكافحة الفساد"، والذي يعد الاسم الأكثر مفاجأة في هذه القائمة.

وتتسم الترشيحات بالتنوع، حيث ينتمي بعض المرشحين إلى توجهات سياسية متقاربة، في حين تثار نقاشات حول إمكانية حدوث تقارب أو تحالفات بين بعضهم. ومع ذلك، ففي بلد لم يشهد أي انتخابات منذ عشر سنوات، بات السعي للوصول إلى منصب الرئاسة طموحا يبدو شبه عادي.

ووفقا للجدول الزمني الذي أصدره المجلس الانتخابي المؤقت، من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 18 يوليو المقبل، تليها الجولة الثانية في 4 أكتوبر عام 2027. أما الإعلان النهائي عن النتائج، فقد حدد في 23 أكتوبر 2027. وتعد هذه المرة الثالثة التي يحدد فيها موعد لهذه الانتخابات في هاييتي.

وكان المجلس الانتخابي المؤقت قد أعلن في مطلع أكتوبر الماضي عن تأجيل الانتخابات -التي كانت مقررة أصلا في نهاية عام 2026- إلى أجل غير مسمى.

وبررت السلطات الانتخابية ذلك القرار برغبتها في مراعاة "المتطلبات التقنية والتشغيلية للعملية، إلى جانب الظروف اللازمة لحسن سير مختلف مراحل المسار الانتخابي".

يذكر أن هاييتي لم تشهد أي انتخابات منذ عام 2016، كما لم يتم تعيين خلف للرئيس الأخير للبلاد، الذي اغتيل في عام 2021.



