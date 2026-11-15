 قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2026 10:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟
النتـائـج تصويت

قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

المنامة - د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:52 ص

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وقالت القيادة العامة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين".

وأضافت أنه "بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم قبل أن تحقق أهدافها".

وأكدت القيادة العامة أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك