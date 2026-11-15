قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وقالت القيادة العامة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين".

وأضافت أنه "بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم قبل أن تحقق أهدافها".

وأكدت القيادة العامة أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.