قاليباف: لا يهمنا على الإطلاق ما إذا كانت أمريكا تريد التفاوض أم الحرب

صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن طهران "لا يهمها على الإطلاق إذا أرادت أمريكا التفاوض أو الحرب"، على حد تعبيره.

وأوضح قاليباف، في كلمة له قبل بدء جدول أعمال جلسة علنية للبرلمان الإيراني: "كما أكدت سابقا، لن نبقى في حالة اللا حرب واللا سلام في ظل إنجازات ونضال هذه القوة وجميع القوات المسلحة لبلادنا، ولا يهمنا بتاتا إن أرادت أمريكا المفاوضات أو الحرب".

وأضاف: "إذا قبل الأمريكيون شروطنا المنطقية السبعة، والتي هي ثمرة نضالات الشعب الإيراني، فإن طريق الاتفاق مفتوح، ولكن إذا أخطأوا هذه المرة، فإن جغرافية المعركة ستُحدد بقوة وإرادة القوات المسلحة الإيرانية، لا بإرادتهم، وسيخيم دخان حرب جديدة على أعين الكثيرين"، وفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وتابع قاليباف: "بطبيعة الحال، فإن التصريحات السخيفة والخطاب غير الأخلاقي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يكشفان عن عجزهم العميق في مواجهة قوة إيران، ومن هرب من منزله إلى ملاجئ عسكرية خوفًا من التهديدات، فالأجدر به أن يفكر، بدلًا من إهانة الشعوب العظيمة، في هزائمه الإستراتيجية في الخليج الفارسي".

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال يوم الخميس الماضي، في تصريحات إعلامية، إنه اضطر لتغيير مكان إقامته بعد أن قامت وسائل إعلام أمريكية بنشر عنوان سكنه السابق، في تصرف وُصف بـ"غير المسئول"، وذلك وسط مزاعم بشأن مخطط إيراني لاستهدافه.

كما أشارت التقارير إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، انتقلا إلى قاعدة "فورت ماكنير" في العاصمة الأمريكية، في حين انتقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، وموظفون آخرون في الإدارة إلى مساكن محمية ومنشآت عسكرية أخرى، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن "ذلك الزمن ولّى منذ أمد بعيد".

وتابع ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد حصلنا على أموال إيران، مئات المليارات من الدولارات، وسيطرنا على مضيقهم! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.