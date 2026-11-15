رئيس الأرجنتين يعلن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات عام 2027

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ذكر رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، أمس السبت، أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2027.

وقال ميلي خلال افتتاح معرض في بوينس آيرس "لكل من يشكك في أنني سأترشح لإعادة انتخابي: نعم، سأترشح لإعادة انتخابي".

يذكر أن ميلي تولى منصبه في عام 2023 وأحدث انقساما في الأرجنتين بإجراءات تقشف صارمة، تهدف إلى خفض الديون وكبح التضخم، إلى جانب تقليص اللوائح التنظيمية.

وبينما تراجع التضخم وتحقق التوازن في الميزانية،فإن الكثيرين فقدوا وظائفهم، وتم خفض الدعم المخصص للطاقة والنقل العام.

وقال ميلي إن الأرجنتين تسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادته.

وأضاف "على مدى المئة عام التي سبقت تولينا المنصب، أصبحت الأرجنتين أكثر عزلة، وازددنا فقرا يوما بعد يوم". الآن يشهد الاقتصاد الأرجنتيني نموا مجددا.