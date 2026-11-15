إيران: لا تراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم أو خفض مستوياته

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، ولن تقبل التخلي عن برنامجها النووي السلمي، مشددًا على أن هذا الحق مكفول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بقائي، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طرحت، خلال المفاوضات غير المباشرة أو عبر مقترحاتها الرسمية وغير الرسمية، خطة لإجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، إن الموقف الأمريكي المعلن منذ البداية يتمثل في مطالبة طهران بالتخلي عن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدًا أن إيران لن تتنازل عن حقها السيادي والقانوني في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الإيرانية، اعتبر أن أي طلب في هذا الشأن يجب أن يراعي الظروف التي أعقبت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الوكالة أقرت في تقاريرها بأن تلك الهجمات أوجدت ظروفًا «غير مسبوقة» حالت دون وصول مفتشيها إلى المنشآت.

ودعا المتحدث الإيراني الوكالة إلى الحفاظ على استقلاليتها الفنية، منتقدًا «تأثر مواقفها بنفوذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ومحمّلًا إياها مسئولية جانب من تعقيدات التعاون الراهن مع طهران، بسبب «المواقف غير المسئولة والمتحيزة».

وأضاف أن استمرار الوكالة في تبني مواقفها الحالية، وعدم الإقرار صراحة بمسئولية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عن تعطل أنشطتها في إيران، من شأنه الإضرار بمصداقيتها ومكانتها مؤسسةً دوليةً معنية بالملف النووي.

وشدد على أن استمرار الظروف الحالية سيحول دون حدوث تغيير في مستوى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا إن معالجة الأزمة تتطلب الاعتراف بمسئولية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عن تعطل أنشطة التفتيش والرقابة النووية.

وفي ختام تصريحاته، أوضح المتحدث الإيراني أن أي قرار يتعلق بمستقبل عضوية بلاده في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن يُتخذ عبر المؤسسات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن إيران ستواصل الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في المعاهدة ما دامت طرفًا فيها.