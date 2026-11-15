رفع 16 صيادًا إكوادوريًا نجوا من هجوم عسكري أمريكي في المحيط الهادئ دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بعد تعرض قاربهم لهجوم بطائرات مسيرة في مارس الماضي، أسفر عن تدميره بالكامل وإصابة اثنين منهم بحروق خطيرة، فيما يقول الصيادون إنهم تعرضوا للاحتجاز والتعذيب لأسابيع في أحد مراكز الاحتجاز بالسلفادور.

وتأتي الدعوى التي تستهدف مساءلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهجوم، في إطار تصاعد الانتقادات للعمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ضمن حملة أطلقتها الإدارة الأمريكية تحت اسم الرمح الجنوبي في نوفمبر 2025، بزعم مكافحة ما تصفهم بالإرهابيين المرتبطين بتجارة المخدرات.

وذكرت صحيفة الجارديان، في تقرير لها، أن منظمة مكتب واشنطن لشئون أمريكا اللاتينية قدرت عدد القتلى جراء الهجمات العسكرية الأمريكية بنحو 250 شخصًا، معتبرة أن هذه العمليات تمثل إعدامات خارج نطاق القضاء، في ظل عدم تقديم الحكومة الأمريكية أدلة تثبت تورط المستهدفين في تهريب المخدرات.

هجوم دمر قارب الصيادين وأصاب اثنين منهم بحروق

بحسب الدعوى التي من المقرر تقديمها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا يوم الاثنين، كان الصيادون الستة عشر عائدين من رحلة صيد استمرت أسبوعين، عندما تعرض قاربهم لهجوم على بعد نحو 385 ميلًا بحريًا من ميناء مانتا الإكوادوري.

وأكد الصيادون، عدم وجود أي صلة لهم بتجارة المخدرات، مشيرين إلى أن طاقم سفينة عسكرية أمريكية لم تحدد هويتها استهدف قاربهم بطائرتين مسيرتين مسلحتين؛ ما أدى إلى وقوع انفجارات أشعلت النيران فيه ودمرته بالكامل، كما أصيب اثنان من أفراد الطاقم بحروق في الساقين والذراعين والظهر.

وأضافت الدعوى، أن أفراد الطاقم اضطروا إلى القفز في المياه والانتقال إلى قوارب نجاة صغيرة، استخدموا المجاديف للتوجه بها نحو السفينة الأمريكية، بينما ظلت طائرة مسيرة للمراقبة تلاحقهم.

وعندما وصلوا إلى السفينة، استقبلهم أفراد من الجيش الأمريكي يرتدون زيًا مموهًا، وقيدوا أيديهم بأربطة بلاستيكية، ووضعوا أغطية بلاستيكية على رؤوسهم، فيما وصف هيرنان فلوريس قبطان القارب في مقابلة سابقة له، اللحظات التي أعقبت اندلاع النيران فيه، قائلًا إن بعض أفراد الطاقم حاولوا البحث عن طفايات الحريق، لكن ألسنة اللهب كانت قد بدأت في الانتشار وهو ما دفع عددًا منهم إلى القفز في المياه.

احتجاز في السلفادور وخسائر اقتصادية

ووفقًا للتقرير، تقول الدعوى، إن الصيادين تعرضوا للاحتجاز ونقلوا إلى أحد مراكز الاحتجاز في السلفادور حيث ظلوا محبوسين لعدة أسابيع؛ ما وصفه محاميهم دان كوفاليك بأنه تسبب لهم في صدمة نفسية كبيرة، موضحًا أن على الرغم من أن الصيادين عادوا إلى بلادهم لكنهم ما زالوا يعانون من آثار ما تعرضوا له، خاصة المصابين اللذين يواصلان التعامل مع الإصابات الخطيرة التي لحقت بهما، إلى جانب أن تدمير قارب الصيد حرمهم من مصدر رزقهم، وأصبحوا غير قادرين على العمل أو إعالة أسرهم.

وتطالب الدعوى بتعويضات مالية لم يحدد مقدارها، عن الهجوم وما أعقبه من احتجاز وتعذيب، كما تسعى إلى وقف الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد.

وأشار المحامي، إلى أن الصيادين يشعرون بالغضب لعدم وجود سبيل لمحاسبة السلطات الأمريكية عما حدث لهم قبل اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أن أحد أهداف الدعوى هو تسليط الضوء على هذه العمليات ودفع الرأي العام الأمريكي إلى الاهتمام بتداعياتها.

اتهامات بمخالفة القانون الدولي وغياب التفويض

واعتبرت الدعوى، أن الهجوم على القارب كان غير قانوني، خاصة أن السلطات الإكوادورية كانت قد أجرت تفتيشًا للقارب قبل استهدافه، وخلصت إلى أنه لا يحمل مخدرات وأن طاقمه لا يرتبط بأي من عصابات تهريب المخدرات.

كما استندت الدعوى إلى أن العملية العسكرية لم تحصل على تفويض من الكونجرس الأمريكي، لأن استهداف قوارب وأفراد مدنيين في غياب نزاع مسلح فعلي لا يستند إلى مبرر قانوني لاستخدام القوة العسكرية وينتهك قواعد مستقرة في القانون الدولي.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صدر الجمعة، إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية المنظورة أو الإجراءات القانونية الجارية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وخفر السواحل قد نفيا، في يونيو الماضي، المشاركة في عمليات استهدفت قوارب صيد إكوادورية عقب ظهور تفاصيل الهجوم، إذ قال متحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية إن القوات الأمريكية لم تكن على علم بالوقائع الواردة في التقارير ولم تشارك فيها، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الأمريكية تنفذ وفق السلطات القانونية المعمول بها، وبما يتوافق مع القوانين الأمريكية والدولية.

تحركات لملاحقة الهجمات الأمريكية

ومن المتوقع أن تواجه الدعوى اعتراضات من الحكومة الأمريكية وفقًا لكوفاليك، الذي أوضح أن اختيار المحكمة الجزئية في ولاية بنسلفانيا جاء لخبرتها في القضايا المتعلقة بالملاحة البحرية.

وأشار إلى أن القضية قد تسهم في دفع أعضاء الحزب الديمقراطي، مع استعدادهم لتولي السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل، إلى عقد جلسات استماع وتحقيقات بشأن الهجمات الأمريكية على القوارب.

وتنضم دعوى الصيادين الإكوادوريين إلى دعاوى قضائية أخرى سبق تقديمها ضد إدارة ترامب على خلفية عمليات مماثلة، ففي يناير الماضي رفعت عائلتا تشاد جوزيف البالغ من العمر 26 عامًا، وريشي سامارو البالغ من العمر 41 عامًا، وهما صيادان من ترينيداد وتوباجو قتلا في هجوم عسكري أمريكي بمنطقة البحر الكاريبي قبل ثلاثة أشهر، دعوى قضائية أمام محكمة في ولاية ماساتشوستس.