الخارجية الإيرانية: نتابع بجدية المطالبة بتعويضات من دول المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده تتابع بجدية مسألة مطالبة بعض دول المنطقة بتعويضات، على خلفية زعمه مشاركتها في الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وتقديمها الدعم اللوجستي والعسكري للقوات المهاجمة.

ورفض بقائي، ردًا على سؤال بشأن الأساس القانوني لمطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، تحميل طهران مسئولية الهجمات على بعض دول المنطقة ومطالبتها بتعويضات، هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها «زائفة وعديمة الجدوى».

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، عن أحقية هذه الدول في المطالبة بتعويضات، في ظل مزاعمه بأنها أتاحت مجالها الجوي وأراضيها ومياهها للقوات التي شاركت في الهجمات على إيران، مشيرًا إلى تصريحات مسئولين أمريكيين، بينهم الرئيس ووزير الخارجية وقائد القيادة المركزية الأمريكية، بشأن تقديم دول المنطقة دعمًا لبلادهم.

وفي معرض حديثه عن المسئولية القانونية لهذه الدول، قال بقائي، إن الأضرار التي لحقت بإيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ارتبطت في بعض الحالات بأراضي دول المنطقة، معتبرًا أن الدول التي أسهمت بأي شكل في الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على بلاده تتحمل مسئولية قانونية عن ذلك.

وادعى أن جميع الوقائع المتعلقة بدور دول المنطقة في مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل على مهاجمة إيران جرى توثيقها وإبلاغ تلك الدول بها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا أن طهران ستواصل متابعة هذا الملف بجدية.

وأشار إلى أن مسئولية دول المنطقة عن تداعيات الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران واضحة، مستشهدًا باستخدام قواعد عسكرية في تلك الدول لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والطائرات، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي للقوات المهاجمة، واعتبر أن هذه الوقائع تمثل أدلة على مشاركتها في العمليات العسكرية ضد بلاده.

وفي المقابل، زعم المتحدث الإيراني عدم استهداف بلاده سيادة الدول المجاورة أو سلامة أراضيها، مُدعيًا أن التحركات العسكرية الإيرانية جاءت، بحسب قوله، في إطار حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستهدفت مصادر الهجمات والقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المستخدمة في تنفيذها.



