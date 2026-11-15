ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص بالجيزة بحوزته أكثر من 12 ألف كتاب وغلاف بدون تفويض

ألقت مباحث المصنفات القبض على مدير مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة بحوزته أكثر من 12 ألف من الكتب وأغلفة الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدت طباعة (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وتم بإرشاده ضبط (أكثر من 12 ألف نسخة من الكتب وأغلفة الكتب الروائية والأدبية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.