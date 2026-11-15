وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية الكويتي زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية بدولة الكويت، وذلك في إطار زيارته إلى الكويت لترؤس أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء أكد قوة العلاقات المصرية الكويتية وحرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتناول الجانبان أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة والبناء على ما تشهده العلاقات الاقتصادية من فرص واعدة ترتقي لمكانة وإمكانيات البلدين الشقيقين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً الحرص على زيادة التعاون المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح الجانبين.