اتحاد الكرة يعتمد بنود عقد علي ماهر بعد العودة من مالاوي

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ينتظر علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقد جلسة جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد بنود تعاقده، وذلك عقب عودة الفريق إلى القاهرة بعد خوض مواجهة مالاوي، المقرر لها الثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

في هذا الصدد، قال خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة "التفاصيل المالية بشأن راتب علي ماهر وجهازه الفني أمر داخلي يخص مجلس إدارة الاتحاد".

أضاف الدرندلي عبر قناة أون سبورت "لقد أبهرنا علي ماهر باحترامه، والنقاش معه بشأن بنود التعاقد والرواتب لم يستغرق 5 دقائق بل حسمنا الأمر في دقيقتين".

وأضاف "علي ماهر يستحق كل خير، ولم يذهب بعيدا في مطالبه المالية بل كان متوازنا للغاية، وتعامل بمنتهى العقلانية".

وبسؤاله عن شروط التعاقد، ختم خالد الدرندلي "سيتم صياغة شروط التعاقد بعد عودة المنتخب من مالاوي، ولا يوجد خلاف على أي شيء".

وتولى علي ماهر المسؤولية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي بعدما قرر اتحاد الكرة الاستغناء عن الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم، حسام وإبراهيم حسن.

وفي ظهوره الأول، قاد علي ماهر "الفراعنة" لفوز عريض على مالاوي بنتيجة 5-0 يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.