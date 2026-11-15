وفاة جندي كندي خامس متأثرا بإصابته في حريق قاعدة وينرايت العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الكندية، أمس السبت، وفاة جندي خامس متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء حريق أعشاب أججته الرياح واجتاح مجموعة من القوات أثناء تدريبات عسكرية الشهر الماضي، بحسب قناة "سي ابي أس" الأمريكية.

وأوضح الجيش الكندي أن الجندي ويليام دوجلاس دال بيانكو توفي يوم الجمعة في أحد مستشفيات مقاطعة أونتاريو، حيث كان يتلقى العلاج منذ اندلاع الحريق في 17 أكتوبر الماضي في قاعدة القوات الكندية «وينرايت» بمقاطعة ألبرتا.

وكان نحو 84 جنديا من الكتيبة الثالثة لفوج المشاة الخفيفة الكندي التابع للأميرة باتريشيا يجرون تدريبات هجومية في ميدان مخصص لقاذفات القنابل اليدوية، جنوب شرق مدينة إدمونتون، عندما دفعت الرياح ألسنة اللهب نحو الجنود.

وأكد الجيش أن 24 جنديا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

ونعى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الضحايا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «كان الجندي دال بيانكو ورفاقه يتدربون للدفاع عن كندا، ورغم المستقبل المشرق الذي كان ينتظرهم، اختاروا حماية مستقبلنا؛ وهذا هو جوهر الخدمة».

وكان كارني قد وصف الحادثة الشهر الماضي بأنها واحدة من أسوأ المآسي التي شهدها الجيش الكندي على الأراضي الكندية في أوقات السلم، متعهداً بكشف ملابساتها بأقصى سرعة وشفافية.

وكشفت السلطات العسكرية عن هوية الجنود الأربعة الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادثة، وهم: الجندي شون فاريل (23 عاماً)، والجندي إيدن غولدينغ (23 عاماً)، والجندي هايدن ليكيمارك (19 عاماً)، والرقيب مورغان وونغ (26 عاماً).

ومن جهته، أشار اللواء وايد روتلاند إلى أن المسؤولين العسكريين كانوا على علم بالحريق لعدة ساعات، لكنهم اعتقدوا أنه تحت السيطرة وسمحوا باستمرار التدريبات قبل أن يتغير اتجاه الرياح فجأة.

وتباشر الشرطة العسكرية حالياً التحقيق في الواقعة، بالتوازي مع تشكيل مجلس تحقيق عسكري مستقل لمراجعة ظروف المأساة ووضع توصيات لمنع تكرارها.