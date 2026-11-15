دوق ساسكس هاري يلتقي بالجنود القدامى والمسعفين المصابين في الحرب خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا

التقى دوق ساسكس، هاري، بالجنود القدامى والمسعفين المصابين، خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى أوكرانيا، أمس السبت، حيث قال لهم: "ستنتصرون في الحرب".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد، بأن زيارة هاري إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، تعد الزيارة الرابعة له إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع مع روسيا.

وألقى الدوق -42 عاما- كلمة في مؤتمر للمسعفين، نظمته "سوبر هيومنز"، وهي عيادة في المدينة المتخصصة في إعادة تأهيل المصابين في الحرب.

ورغم إقرار هاري بأنه قد "خاطر بالقدوم إلى هنا"، أكد أنه "في كل مرة أعود فيها إلى أوكرانيا، أشعر بالترحاب والدفء... ستنتصرون في الحرب، وحينها ستكونون مستعدين للنجاح".