شهد مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالا بمرور 15 عاما على تأسيس الفرقة المسرحية الخاصة بالجامعة، والتي قدمت العديد من العروض المميزة منذ تأسيسها لأول مرة عام 2011، بجانب اكتشاف عدد كبير من المواهب خلال الفترة ذاتها تحت قيادة المخرج وليد طلعت.

شهدت الاحتفالية العروض الأولى لمسرحية «هُنا» المأخوذة عن نص «أول من رأى الشمس» للكاتب محمد عادل النجار، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ في قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب، وتم تقديم العرض بالكامل باللغة العربية الفصحى.

حضر الاحتفالية عدد كبير من المسرحيين والفنانين، في مقدمتهم المخرج الكبير خالد جلال، ومدربة التمثيل مروة جبريل، والفنانون من بينهم رامي الطمباري وعابد عناني وجيسيكا حسام وسارة درزاوي ومحمود طاحون وحازم إيهاب وأحمد شاهين وحمزة دياب وسيف محسن وهبة يسري وأحمد خيري وروفي الشناط وزياد زعتر وملك دهشان، والمخرجون أحمد البوهي ومازن الغرباوي وأيمن مصطفى وأحمد السيد، والمخرج والمؤلف محمد السوري، والناقد المسرحي أحمد خميس ومهندسة الديكور والملابس نهاد السيد، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

احتفالية مرور 15 عاما على انطلاق فريق المسرح أقيمت تحت رعاية وبحضور د. أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء ومؤسس الجامعة، ود. ياسر حجازي رئيس الجامعة، ود. إيهاب أبو الخير نائب رئيس الجامعة، ود. هبة يحيى مدير مكتب رئيس الجامعة، والإعلامية هالة حشيش المشرفة على النشاط المسرحي.

قبل انطلاق المسرحية، شاهد الحضور فيديو وثائقيا لخص مشوار الفرقة وكيف بدأ أول عرض، وصولا إلى خروج عروض الفرقة خارج الحرم الجامعي وتقديمها على العديد من مسارح القاهرة، ثم المشاركة في مهرجانات المسرح البارزة والحصول على عدة جوائز.

مسرحية «هُنا» للمخرج وليد طلعت، ديكور روماني اسكندر، إضاءة أحمد طارق، أزياء د. خالد جلال، مكياج ماجد جمال، إعداد موسيقى إسلام محرم، ولحن أغنية «هُنا» إهداء من المؤلف الموسيقي زياد هجرس.