الجامعة العربية تدين الاعتداءات التي تستهدف البحرين

أدانت جامعة الدول العربية الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، محذرةً من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الجامعة تضامنها مع البحرين، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد وإحام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، قبل أن تحقق أهدافها"، فيما أدانت الخارجية البحرينية الهجمات، ونددت بـ"عدوان سافر" على سيادتها وسلامة أراضيها، وعدت الهجمات "نسفاً لمساعي السلام".

وقالت قوة دفاع البحرين في بيان إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين".

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية "بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، الأحد، بطائرات مسيرة اعترضتها منظومات الدفاع الجوي، ودمرتها في سماء المملكة".