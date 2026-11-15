سي بي إس نيوز: واشنطن طرحت مقايضة إقليم دونباس بعضوية الناتو

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن مفاوضين أمريكيين طرحوا عليه فكرة تخلي أوكرانيا عن أراضٍ في شرق البلاد مقابل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح زيلينسكي في تصريحات للصحفيين، يوم الجمعة، أنه سُئل للمرة الأولى عما إذا كانت بلاده مستعدة للانسحاب من إقليم دونباس مقابل نيل عضوية الحلف العسكري، ناقلاً عن الجانب الأمريكي تساؤلهم: "ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب حينها من دونباس؟".

-موقف زيلينسكي والضمانات المطلوبة

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يناقش حالياً "حزمة أمنية" متكاملة تشمل ضمانات من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتوفير أعداد كافية من القوات والأسلحة، إلى جانب الدعم المالي.

وأكد أنه في حال تقديم هذه الحزمة بشكل رسمي، فإنه سيعرض الأمر على الشعب الأوكراني لاتخاذ القرار بشأن قبول هذه المقايضة المحتملة، مضيفاً دون أن يحدد ما إذا كان يقصد إجراء استفتاء شعبي: "ليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي".

وشدد زيلينسكي على أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية تحاكي "المادة الخامسة" من ميثاق الناتو "كحد أدنى مطلق" وهي المادة التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يُعد هجوماً على جميع الأعضاء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "غير متأكد من مدى نجاح ذلك بالضرورة"، وأنه بحاجة إلى تفاصيل أكثر دقة حول طبيعة العضوية المحتملة.

-عقدة دونباس في المفاوضات

تأتي هذه التطورات في أعقاب اجتماع جمع زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في أيرلندا يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتُعد السيطرة على إقليم دونباس، الذي تحتل القوات الروسية أجزاءً واسعة منه منذ اندلاع الحرب، إحدى أبرز العقبات المستمرة في مفاوضات إنهاء النزاع؛ حيث يشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب القوات الأوكرانية من الإقليم كشرط مسبق لأي اتفاق سلام، وذلك بعد إعلان موسكو ضم أربع مناطق في شرق أوكرانيا عام 2022 في خطوة ترفضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتعتبرها استيلاءً غير قانوني على الأراضي.



