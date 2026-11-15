انطلاق قمة أسيان في مانيلا وسط توترات إقليمية وتنافس محتدم بين القوى الكبرى

انطلقت أعمال القمة السنوية لقادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، حيث يعقد القادة سلسلة من الاجتماعات والمباحثات الممتدة على مدار ثلاثة أيام، متصدرةً أجندتها أبرز النزاعات الإقليمية وتداعياتها المباشرة على استقرار المنطقة وأمنها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي هذا السياق، نوّهت إندبندنت بأن التمثيل الصيني في القمة سيقتصر على رئيس الوزراء "لي تشيانج"، الذي يعقد اجتماعات مكثفة مع قادة الدول الأعضاء يوم الاثنين، على أن يغادر قاعة المؤتمرات والبلاد تزامناً مع الترتيبات الجارية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذَكَر مسئولون فلبينيون أن جدول أعمال القمة يرتكز بصورة رئيسية على التحديات الأمنية والجيوسياسية الراهنة، وبحث آليات تعزيز العمل المشترك لمواجهة الأزمات المعقدة التي تثقل كاهل الأمنين الإقليمي والدولي.

- المحطة الختامية للرئاسة الفلبينية

تأتي القمة الـ 49 في توقيت دقيق تتولى فيه الفلبين، برئاسة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، الرئاسة الدورية للرابطة؛ لتشكل محطة مفصلية تختتم بها مانيلا فترة إشرافها على التكتل قبل تسليم مهام القيادة إلى سنغافورة.

ويعكس الترتيب الزمني الدقيق لمشاركة مسئولي واشنطن وبكين حرص الأطراف الإقليمية والدولية على تفادي أي صدام أو احتقان دبلوماسي؛ إذ يحضر رئيس الوزراء الصيني الفعاليات الافتتاحية قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المُنتظر أن يعقد لقاءات رفيعة المستوى تشمل قادة مجموعة "الرباعية" لبحث ملفات التجارة والأمن في منطقة الإندو-باسفيك )المحيطين الهندي والهادئ).

وبحسب الصحيفة البريطانية، تظل النزاعات البحرية المعقدة، والسيادة التي تطالب بها بكين على مساحات واسعة من بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى التعثر المستمر في صياغة "مدونة سلوك" ملزمة مع الصين، من أبرز التحديات التي تختبر تماسك التكتل، إلى جانب الأزمات الأمنية، واختبارات سلاسل الإمداد، وتأمين إمدادات الطاقة.



