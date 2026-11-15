الأمير وليام وزوجته كيت يزوران الهند

ستنضم كيت أميرة ويلز إلى زوجها الأمير وليام ولي عهد بريطانيا في زيارة إلى الهند لحضور حفل توزيع جوائز إيرث شوت السنوي هذا الأسبوع، في أكبر رحلة خارجية لها منذ ‌خضوعها للعلاج من السرطان.

وسيحضر الأمير وليام وزوجته كيت في مومباي سلسلة من الفعاليات خلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام وتشمل حفل توزيع الجوائز الذي يقام يوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبالنسبة لكيت، تمثل هذه الرحلة زيارتها الخارجية الأهم منذ خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي من نوع غير محدد من السرطان في عام 2024. ورغم أنها ⁠الآن في حالة "هدأة" للمرض، فإنها تقول إنه لا يزال يؤثر على حياتها.

وأسس الأمير وليام، الذي جعل من الحملات البيئية أولوية بالنسبة له على غرار والده الملك تشارلز، جائزة إيرث شوت في عام 2020 بهدف إيجاد حلول لتغير المناخ. وتمنح الجائزة خمسة فائزين مليون جنيه إسترليني لكل منهم لتوسيع نطاق مشاريعهم.

وقال متحدث باسم مكتب الزوجين في قصر كينزنجتون "بالنسبة للأمير، تهدف جائزة إيرث شوت في نهاية المطاف إلى تبديل التشاؤم بالإمكانيات".

وأضاف "إنها تتعلق بإثبات أنه على الرغم من خطورة التحديات البيئية التي ‌تواجه ⁠كوكبنا، فإن البراعة والتصميم والإبداع المستخدمين لحلها لا يقلون قوة عنها بأي حال من الأحوال".

وبعيدا عن مبادرة إيرث شوت، سيحضر الأمير وليام وزوجته أيضا فعاليات مرتبطة برياضة الكريكيت الهندية والموضة والسينما.

ومنذ إصابتها ⁠بالمرض، خففت كيت أعباء عملها الرسمي بشكل كبير، وقالت إنها تتعامل مع كل يوم على حدة. وتزايد ظهورها العلني تدريجيا، إلا أنها لم ترافق الأمير وليام في ⁠أي رحلات خارجية.

ولكنها سافرت في مايو بمفردها إلى إيطاليا لمدة يومين في إطار عملها الذي يركز على التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، في أول رحلة خارجية كبيرة لها منذ 2024.