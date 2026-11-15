الجامعة العربية: التعليم ركيزة أساسية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه

انطلقت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع المشترك الـ35 بين مسئولي التعليم بوكالة الأونروا ومجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، في دورته الـ94، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وبمشاركة وفود من الدول العربية المضيفة (مصر والأردن وفلسطين ولبنان)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وخلال كلمته، أكد السفير مصطفى أن التعليم هو أحد الأركان الأساسية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وصون هويته وحقوقه، إذ كان دائمًا في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي، وخلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تم تدمير أكثر من 90% من المباني المدرسية والجامعية، وتحويل العديد من المدارس إلى مأوى للنازحين، وتعطيل العملية التعليمية في قطاع غزة لأكثر من ثلاث سنوات، واستشهاد آلاف الطلاب والكوادر التعليمية.

وشدد على أن العملية التعليمية في الضفة الغربية تتعرض بدورها للاستهداف والتعطيل والترويع، نظرًا لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، مما يمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، وكذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني المدعومة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب بالعمل على إعداد خطة واضحة وخطوات ملموسة لدعم العملية التعليمية في فلسطين، بما يضمن الحفاظ على حق أطفال فلسطين في التعليم وحقهم في صون كرامتهم والحفاظ على آمالهم وأحلامهم في مستقبل أفضل.

وأكد أن وكالة الأونروا ستظل، وما تقدمه من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي قدمت التنمية المستدامة للاجئين الفلسطينيين وحافظت على أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، طالب المجتمع الدولي بكل دوله وهيئاته ومؤسساته بالعمل على توفير الدعم السياسي والمالي للأونروا، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس وفقًا لتفويضها الأممي، والتأكيد على أن الأونروا لا غنى عنها ولا بديل لها، خاصة في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

يشار إلى أنه سيتم خلال أعمال الاجتماع، الذي ستستمر أعماله لمدة خمسة أيام، استعراض تقارير دائرة التعليم بالأونروا ومديري التعليم بمناطق عمليات الأونروا الخمس والتحديات التي تواجههم، كما سيبحث الاجتماع سبل التعاون وتنسيق الجهود وتقديم الدعم للعملية التعليمية للأونروا.