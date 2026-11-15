وفاة مسن وإصابة آخرين جراء انزلاق شاحنة عن مسارها ورجوعها على خيام نازحين جنوب غزة

توفي مسن فلسطيني وأصيب أخرون، اليوم الأحد، جراء رجوع شاحنة على خيام للنازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في بيان له، بأن طواقم الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، وعملت على إخلاء الضحايا ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكدس جيش الاحتلال معظم سكان قطاع غزة في خيام بالمناطق الغربية، خاصة في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة هجمات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تخللها إطلاق نار كثيف من الدبابات وقصف مدفعي، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بأن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، وصولًا إلى المناطق الغربية من مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، بينما طالت القذائف المدفعية المناطق الشرقية من مدينة غزة.

كما تجدد القصف المدفعي على مناطق جنوبي مدينة خان يونس، وسط استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، رغم الالتزامات المترتبة عليه بوقف العمليات العسكرية.

وفي السياق، أفادت آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء سريان الاتفاق إلى 1643 شهيدًا، إضافة إلى 5964 مصابًا، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 850 شهيدًا.